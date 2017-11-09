Bodrum’a bir koşu temizliğe gittim

ANNEM her temizlik yaptığında, komşular kapının önüne toplanıp kıkır kıkır gülerlermiş. Sonunda annem dayanamayıp “Ne gülüyorsunuz yahu?” diye sorduğunda, “Ayol deli kadın..” demişler, “Neden temizlik yaptığını bir türlü anlayamıyoruz. Niye yoruyorsun ki kendini, temizlediğin yerler zaten tekrar kirlenmeyecek mi?”



Bak bu hikaye, masal değil. Ben henüz bir bebekken, babam başka bir ülkenin pek de gelişmemiş izole bir bölgesinde doktorluk yaptığı için biz orada yaşarken gerçekleşmiş. O bölgede insanlar temizlik nedir bilmeden pislik içinde yuvarlanıp gidermiş. Genellemeleri sevmediğim için ülkenin adını vermeyeceğim. Çünkü her ülkenin temizliği önemseyen insanları olduğu gibi maalesef doğayı hırpalayıp, dünyayı koca bir çöp sepeti gibi görenleri de var. Tıpkı bizde de olduğu gibi...

Öyle vicdansızlar, öyle vurdumduymazlar ki şaşarsın bu rahatlıklarına. Sokakların, güzelim doğanın saçını başını öyle bir yolarlar ki inanamazsın yüreklerinin nasıl sızlamadığına. Nereden bakarsan bak olmaz. Aklın bir türlü almaz. Nasıl, nasıl atmışlar bu çöpleri kıyıp da güzelim doğaya?

KIYILAR ÇÖP YIĞINI

Bak işte ben de sinir olduğum bu mevzu üzerine, sırf çöp toplamak için Bodrum’a gittim. Aras Kargo 2014’ten beri Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile birlikte Samsun’dan Van’a, Büyükada’dan Fethiye’ye Türkiye’nin kıyılarını tek tek temizliyor. Yılın son temizliğini Bodrum’da yapacaklarmış. Temizliği yapanlar kim diye soracak olursan, Aras kargo çalışanları ve çoluk çocuk tüm aileleri...

Biz bir grup gazeteci de kendimize “Süpürgeler” adını takıp, onlara yardıma gittik ve Gümbet Limanı’nda sadece birkaç saatte yaklaşık 1 ton çöp topladık. Aman neler neler atmışlar, anlatsam “Yok artık!” dersin. İnan bol keseden çöpün bin bir halini kıyılarımızda görebilirsin.

SOKAK HAYVANLARINA DA

Bu arada Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk da bizimle birlikte çöp topladı ve doğaya yaptıkları katkılarla ilgili bilgiler verdi. Sırf kıyıları temizlemekle kalmamışlar, 5 yılda140 bin ağaç dikmişler, doğada yüzde yüz çözünürlüğü olan malzemeler kullanmaya özen göstermişler, fotosel sayesinde yüzde 25 enerji tasarrufu sağlamışlar ve filolarını elektrikli araçlara çevirmeye başlamışlar. Ayrıca sokak hayvanları için, 7 bin 500 şubenin önünde su kabı bulunduruyorlarmış.

Son olarak; ihtiyaç duyduğumuz oksijenin yüzde 50-70’ni denizlerin ürettiğini unutmayalım. Tabii Türkiye’nin de su yoksulu olma yolundu hızla ilerlediğini.

Ve ne olur atmayalım çöplerimizi...