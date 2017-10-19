Bir bir deşifre edilsin tacizciler

Üstelik dün değil, kendi tarihimin M.Ö.’sünde (milattan öncesinde). Düşün o kadar eski yıllarda, hem de İsveç’te İsveçlilerin sofrasında, İsveç televizyonu kamera şakası mı yapıyordu bana? Tööbeler olsun şaşkınlığıma. “Dön de kadınlara bak” demişti bir keresinde de bir belgesel için röportaj yaptığım “şiddet” konusunda uzman kişi: “Sokakta çocukların enselerine şaplak indirenler çoğunlukla anneler değil mi?” Başka bir uzman kadın da “namus” cinayetlerini açıklamaya çalışırken bana bir defasında şöyle bir şeyler söylemişti: “Oğullarının ellerine kızlarını öldürsünler diye silahı verenler çoğunlukla annelerdir. Çünkü o anneler kız bebek olarak geldikleri bu dünyada, babaları, abileri, kocaları tarafından o kadar çok ezilirler ki, sonunda 8 oğulun anası olup da yaşlandıklarında baş köşeye oturtulurlar. Ve artık sözleri dinlenir hale gelir. Ama ne gördüysen onu uygulamaz mısın bu hayatta? Bir yavru armut misali, baka baka babana, baba armuta dönüşmez misin?”

TERSİNE ÖRNEKLER

Bravo alkışlar sana! Yani çıkara çıkara kadınları mı suçlu çıkardın şimdi bu şiddet, taciz olaylarında? Daha da neler? Bir bu eksikti! dediğini işittim sevgili okur. Vallahi de ciddiye almadım, biliyorsun çok severim seni. Kirpiğinin düşmesine kıyamam. Demem o ki sana; çok kızgınım kadına vuran adama da, çocuğuna şaplatan kadına da İsveç’teki kadından dayak yiyen adama da (Bak gördün mü bu kadar uzmanı dinlediğim halde yine de dilim dönmüyor, Türkiye’de karısından dayak yiyen bir erkek olma ihtimalini düşünmeye. Çünkü biz o kadar alışkınız ki bu ülkede tam tersi örnekler görmeye. Gördün; işte bu kadar da eski kafalıyım.)

ŞU HARVEY MESELESİ

Şu Hoollywood’un soytarı kralı Harvey Weinstein adlı adamdan geldi aklıma sabah sabah bütün bu muhabbetler. Angelina Jolie’den Gwyneth Paltrow’a taciz etmediği kadın kalmamış adamın. Sorsan bana derim ki; olur mu canım koskoca yıldızlar ezdirir mi hiç kendini? Tacize uğrasalar yerler ve gökler oradan Zeus geçiyormuş gibi gümbür gümbür oynar. Öyle bir adamı bir saniye bile yaşatmazlar. Fakat hayat öyle mi ya? Demek ki bu yine bir İsveç, Norveç meselesi değil. Hollywood’da bile susup oturmuş peşlerinden milyonları koşuşturan kadınlar. Ama çıktı bir kadın ve ilk ilmeği söktü. Sonra devamı çorap söküğü gibi geldi. Bak artık adamın giyilecek tek bir kazağı yok bu hayatta. Sökülsün inşallah bütün tacizcilerin tek tek bütün ilmekleri. Çırılçıplak kalsınlar tipili, fırtınalı ovalarda. Tek başlarına. İşte bu da bugünkü emelim. Hayırlı günler sana.