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Haber Giriş: 21.01.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Oldukça kolay Hatay usulü zeytinyağlı humus tarifi

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com

Doğu Akdeniz bölgesinde ana yemekle birlikte meze olarak ikram edilen Humus, son yıllarda ününü ülke sınırları dışına da taşıdı. Kolay tarifi ile Amerika ve birçok Avrupa ülkesinin gözdesi haline gelen Humus, sıcacık bir pide ile inanılmaz uyum sağlıyor.

İşte, evinizde kolayca yapabileceğiniz Hatay usulü Humus tarifi;

Malzeme Listesi

2,5 su bardağı haşlanmış nohut (İyi haşlanmış olması çok daha iyi sonuç aldırır.)
1,5 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
Orta boy yarım limonun suyu

Üzeri için;

Zeytinyağı
Kimyon
Pul biber
Doğranmış maydanoz
Salatalık (Tercihen)
Domates (Tercihen)
Biber (Tercihen)
Turşu (Tercihen)

Oldukça kolay Hatay usulü zeytinyağlı humus tarifi

Yapılışı

Bütün malzeme blender'dan geçirilip macun kıvamına gelinceye kadar devam edilir.
Blender'dan çıkarılan malzeme, servis edilecek tabaklara bir kaşık yardımıyla yayılır.
Üzerine kimyon, pul biber, doğranmış maydanoz serpilir ve zeytinyağı gezdirilir.
Tabağın etrafına hem görsellik hem de humusla beraber yemek için arzuya göre domates, biber, salatalık, turşu dizilebilir.

Afiyet olsun.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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