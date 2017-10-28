Zarafetin düşkünü



Haftanın kombini: NetWork

Kış ayları giyilen beyaz jean, beyaz kaban ve kazaklar benim en sevdiğim kombinlemelerden biridir. Beyaz jean, krem rengi bir kazak, beyaz tişört/gömlek ve taş rengi kaşmir bir spor kaban, çok klas ve sofistike görünüyor. Hem de herkesten farklı ve cesur.

Baştan aşağı aynı rengin farklı tonlarına bürünmek hâlâ çok moda. Üstelik nano teknolojik kumaşlar sayesinde leke de tutmuyor. Yani korkulacak bir şey yok!

Takımlamaya gelince... Bu kombini kahverengi deri eldiven ve kahve-taba botlarla ve bir sırt çantasıyla birlikte kullanın. Hafta sonu tarzınız hazır.

YAPIN / YAPMAYIN

+ Kemik ya da metal çerçeveli, köşeli, siyah ya da koyu yeşil camlı gözlükleri kaban ve ceketlerinizle kombinleyebilirsiniz.

- Artık havalar soğuyup, güneşle aramız bozulduğundan renkli aynalı camlı gözlükler almıyoruz.

SORUN ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Merhaba Başak Hanım, dolabımda çok fazla jean pantolonum var. Bir kısmından kurtulmak istiyorum. Nasıl ve neye göre eleme yapabilirim? Bu sezon jean’lerde neler moda?

Cevap: Jean’lerinizden mecbur kalmadıkça ayrılmayın, derim. Fakat bazen klasik bildiğiniz jean bile sizi demode gösterebilir. Jean’de garanti model, boru paça, normal bel ve fit kesim olacaktır. Çok ağartılma ve beyazlatılma yapılmamış olanları, düz renkte, koyu lacivert ve siyah olanları tutun. Yaz için bir beyaz, birkaç tane de açık mavi jean’iniz olsun. Arka cepleri büyük ve çok detaylı olanları gönderin. Olabildiğince ‘slim’ olan kesimlerden vazgeçmeyin. Paçalar da dar kesim ya da boru paça olsun. Yırtık jean bu sezon moda, onu da unutmayın.

KOLAYA KAÇMIŞ AMA... (5 üzerinden 3 yıldız)

George Clooney ve eşi Amal ile yine bir gala törenindeyiz. Clooney, son katıldığı organizasyonlarda hep kravatsız şıklığı tercih ediyor. Normalde simsiyah giyinmek ve takım içine açık yaka siyah gömlek tercih etmek çok kolaya kaçmak oluyor. Bu Türk erkeklerinin de sıklıkla tercih ettiği bir kombin. Ama hakkını yemeyelim: Clooney’nin gri saçları ve bronz teni bu giysiyi dinamik göstermiş, ayrı bir hava katmış.

BENİM ÖNERİM

adidas UltraBOOST ailesine zorlu hava koşullarına uygun olarak yenilenen ‘all terrain’ koşu ayakkabısı modeli eklendi. Su tutmayan örgü malzemesi ve reflektör detayları, koşucunun tüm koşullarda üst performans göstermesine imkân veriyor. Dış tabanı kaymayı engelliyor, su sıçratmasını önlüyor.