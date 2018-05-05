Yırtık ve baskılı

Sıradan günler için bu sene ağartılmış, işlem görmüş yırtık jean ve denim pantolonları oldukça sık göreceksiniz. Yüksek bel modası da 60’lar, 70’ler modasını yansıtıyor ve artık sokak modasını yönlendiriyor. Renkli sweatshirt ve tişörtlerde mesaj kaygılı, numaralı, detaylı baskılar var. Burada gördüğünüz, Koton’un ilkbahar/yaz koleksiyonundan kombinde olduğu gibi yazın en iyi ikilisi yine açık renk jean ve beyaz tişört. Daha gündelik bir görüntü için ağartılmış, yırtık jeanleri baskılı tişörtlerle birlikte giyin ve altına da yumuşak beyaz sneaker tercih edin.

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Merhabalar, yazlık dolabımı elden geçiriyorum. Bazı şeylerin gitmesi gerekiyor. En önce hangilerini gönderebilirim?

Cevap: Nasıl bir yazlık dolabınız var bilmiyorum ama bermuda şortlar ne renk olursa olsun aynen kalsın. Skinny kesim her şey gitsin, tişört dahil. Renkli koton pantolonlardan kırmızı, saks mavisi, siyah ve koyu grileri ayırabilirsiniz. Onun yerine toprak renkleri, ekru, kum, açık mavi, pembe ve yeşilin her tonu ön planda olacak. Keten gömleklerinizi de tutun ama sarı, kırmızı ve saks mavisi olanları ayırın, giymeyin.

Galaya ekose! (5 üzerinden 4 yıldız)

‘Avengers Infinity War’ gala gecesine geri dönüyoruz. Bu sefer karşımızda Chris Pratt var. Tom Ford kombini çok özenli ve sezonun renkleri olan toprak tonlarını kullanmış. Fakat yine de galalara ekoseli gömlek giyme taraftarı değilim. Yelekli takımı, kravatı ve mendili tamam, fakat gömleği ekose yerine açık mavi veya beyaz olsa çok daha şık ve özenli gözükecekti.

YAPIN / YAPMAYIN

+ Yaz sıcaklarının hakkını verin ve özellikle bol kesim kısa paça, yırtık, ağartılmış, işlem görmüş açık renk, beyaz veya buz mavisi jeanlerden alın.

- Bu yaz siyah, gri, koyu gri, koyu lacivert ve skinny kesim çok dar denim pantolonlar giymeyin.

Benim önerim

Calvin Klein’ın günümüz modern ve retro erkekleri için tasarladığı bu minimal saatin adı ‘High Noon’. Fred Zinnemann’ın ayrı adlı filmi bizde ‘Kahraman Şerif’ adıyla oynamıştı. Saatler paslanmaz çelikten üretilmiş. Pembe altın kasa alternatifleri ile deri ve çelik kayış seçeneğiyle sunuluyor.