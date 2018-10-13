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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Yılın ‘o’ vakti geldi!

13 Ekim 2018

H&M’in kuyruklar oluşturan, mağaza içinde küçük çaplı kıyametler koparan, dünya çapında sansasyon yaratan tasarımcı işbirliklerinde bu yıl kim var?

Dinamik bir koleksiyon, renkli bir kış: H&M bu seneki tasarımcı işbirliği için Moschino ile el sıkıştı. Ortaya çıkan projenin adı ‘MOSCHINO x H&M’. Markanın kreatif direktörü Jeremy Scott, koleksiyonun kalbindeki pozitif enerji, sevgi ve çeşitliliği göstermek için ailesi ve arkadaşlarını bir araya getirdi. ‘MOSCHINO x H&M’ koleksiyonu 8 Kasım’da dünya çapında seçili mağazalarda, Türkiye’de sadece H&M Zorlu, İstinye Park ve Ankara CEPA AVM mağazalarında ve web sitesinde satışa sunulacak.
Yılın ‘o’ vakti geldi

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Soru: Eski sezondan kalan ceket, mont, deri ceket ve kabanları nasıl temizleyebiliriz?

Cevap: Deri ceketler söz konusuysa tek yapabileceğiniz kuru temizlemedir. Deri ceket makinede yıkanmaz. En pratiği ıslak koton bir bezle silip, hemen kuru bezle kurulayıp asarak kurutmanızdır. Çok kurumuş, çatlamış, buruşmuş deri cekerleri ise vazelinle kaplayıp, beklemeye alabilirsiniz.Kabanlar yine sabunlu ıslak bezle silinebilir. Onlar da makinede yıkanmaz. Sabunlu bol suyla elde yıkadıktan sonra, temiz kuru bezle kurulayın ve asarak kurutun. Arada kaşmir ve yün kabanları kaban fırçasıyla fırçalayın ve bir jilet yardımıyla tüylenen dış yüzeyi temizleyin. Kabanları ince askılara değil, kalın tahta, ceket askılarına asın.

Yılın ‘o’ vakti geldi


Yılın ‘o’ vakti geldi

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