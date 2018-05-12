Yelek deyip geçme

Sonunda son trendler ışığında genç erkek sanatçı lansman ve parti kombini için en iyi seçeneği buldum. H&M’in bu kombini, yelek modasının son halini sunmuş oluyor. Kemerle kruvaze kapanan bu cool ve asimetrik yelek, siyah yüksek bel pilili pantolonla, bej rengi sahte yılan derisi kovboy botlarıyla takımlandığında tam da müzik ödülleri kırmızı halısı için nokta atışı olur. Bu kombine biraz gümüş kolye, bileklik ve yüzükler gerekiyor. Siz ise bunu V yaka dar siyah, koyu gri ve beyaz kısa kollu bir tişörtle ya da beyaz hâkim yaka bir gömlekle mezuniyet partinizde giyebilirsiniz.

Bazen abartmak gerekir

Her sene Metropolitan Sanat Müzesi’nde yapılan, ‘Met Gala’ adlı, geçit törenini aratmayan organizasyonu bilmeyen kalmamıştır herhalde. Genelde kadınlara odaklandık. Çünkü erkekler, kostümlerini kadın sanatçı ve modeller kadar abartmamıştı. Şu an gösterimde olan ‘Avengers Infinity War’ filminin erkek yıldızlarından ‘Black Panther’ yani Chadwick Boseman ise favorim oldu. Versace’nin hazırladığı pelerinli kostüm, beyaz renk üzerine altın nakış ve

işlemeleriyle Boseman’ı resmen parlatmış.



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SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru:

Sezonda sokak modasının olmazsa olmaz ne gibi parçaları var? Alışverişe çıkmadan önce aklımızda neler bulunsun?

Cevap:

Henüz yaz sıcakları bastırmamışken alabileceğiniz ve hâlâ giyebileceğiniz bazı ürünler var. Bunların başında her renk ve modelde kapüşonlu veya bisiklet yaka, volümlü, bol kalıp sweatshirt’ler geliyor. Yazılı, baskılı ve siyah-beyaz olanlar cok revaçta. Kendinize deri ya da renkli paraşüt kumaşlarından yapılmış bir sırt çantası ve PVC kumaştan renkli yağmurluk veya trençkotlardan alın. Bir de yırtık açık mavi jean’inizi unutmayın.

YAPIN - YAPMAYIN



* Espadril ve loafer mevsimi açıldı. Bu sezon daha çok bağcıklıları moda. Özellikle toprak renklerinde olanlardan alın.

* Uzun ya da kısa desenli beyaz çoraplarınızı koton, deri sneaker’larınızla giyebilirsiniz ama deri loafer ya da keten espadrillerinizle asla.