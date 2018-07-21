Düğün-davet mevsimi sürerken, smokin seçimi nasıl olmalı? Neyle takımlanmalı, hangi aksesuarlar seçilmeli?
Yazın smokin seçimi ne olmalı? Bu, bana en çok sorulan sorulardan biridir. Yaz düğünlerinde giymek için smokine ihtiyaç var. Ama bu havada böyle bir parçayı seçmek kolay değil... Açık renk smokinler bu mevsim için ideal. Cacharel’in açık gök mavisi smokin takımı ise favorim. Tek düğme ve şal yaka olan bu şık smokin ceketleri, açık renk ipek kravat ya da aynı renklerde papyonla kombinleyin. Koton ya da ipekten açık renk bir mendili de unutmayın.
Sarışınlığın avantajı
Yaz gecelerinin en güzel kombinini aktör ve model Jamie Bower yapmış. Sarışın olmasının avantajını kullanarak seçtiği koyu kırmızı kombinle oldukça iyi görünüyor. Fendi marka ipekli gömlek bu araların hit’i olan, 50’lere gönderme yapan, açık yaka, bol kesim, geniş kollu gömleklerden. Çizgili kırmızı-siyah yüksek bel pantolonun içine sokarak kullandığı gömlek, kesimi, deseniyle ve orijinal gözlükleriyle Bower, trend olan her ürünü kullanmış. İddialı beyler için harika bir kombin.
SORUN, ANLATAYIM
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Soru: Bu aralar hangi renk ürünlere ve modellere yönelmeliyiz? En pratik kombinler neler?
Cevap: Renkli koton chino pantolonlardan birkaç renk alın. Şehirde giyilen kıyafetlere biraz renk verip, enteresan hale getirmek isteyen, yenilik seven erkekler için bu sene hâlâ moda olan renkli koton pantolonlar var. Çalışan erkekler, grinin ve mavi tonları, bej, camel, sarı ve toprak renkleri, pembe ve mavinin pastel ve tabii ki yeşil tonlarını ofislerde de giyebilirler. Bu alışveriş için Ramsey, Scotch&Soda, Fred Perry, Tommy Hilfiger, Kiğılı, Avva mağazalarında istediğiniz renk, paçaları dar, kısa, ince koton pantolonlardan bulabilirsiniz.
Yaz düğünlerinin gözdesi
Düğün-davet mevsimi sürerken, smokin seçimi nasıl olmalı? Neyle takımlanmalı, hangi aksesuarlar seçilmeli?
Yazın smokin seçimi ne olmalı? Bu, bana en çok sorulan sorulardan biridir. Yaz düğünlerinde giymek için smokine ihtiyaç var. Ama bu havada böyle bir parçayı seçmek kolay değil... Açık renk smokinler bu mevsim için ideal. Cacharel’in açık gök mavisi smokin takımı ise favorim. Tek düğme ve şal yaka olan bu şık smokin ceketleri, açık renk ipek kravat ya da aynı renklerde papyonla kombinleyin. Koton ya da ipekten açık renk bir mendili de unutmayın.
Sarışınlığın avantajı
Yaz gecelerinin en güzel kombinini aktör ve model Jamie Bower yapmış. Sarışın olmasının avantajını kullanarak seçtiği koyu kırmızı kombinle oldukça iyi görünüyor. Fendi marka ipekli gömlek bu araların hit’i olan, 50’lere gönderme yapan, açık yaka, bol kesim, geniş kollu gömleklerden. Çizgili kırmızı-siyah yüksek bel pantolonun içine sokarak kullandığı gömlek, kesimi, deseniyle ve orijinal gözlükleriyle Bower, trend olan her ürünü kullanmış. İddialı beyler için harika bir kombin.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru: Bu aralar hangi renk ürünlere ve modellere yönelmeliyiz? En pratik kombinler neler?
Cevap: Renkli koton chino pantolonlardan birkaç renk alın. Şehirde giyilen kıyafetlere biraz renk verip, enteresan hale getirmek isteyen, yenilik seven erkekler için bu sene hâlâ moda olan renkli koton pantolonlar var. Çalışan erkekler, grinin ve mavi tonları, bej, camel, sarı ve toprak renkleri, pembe ve mavinin pastel ve tabii ki yeşil tonlarını ofislerde de giyebilirler. Bu alışveriş için Ramsey, Scotch&Soda, Fred Perry, Tommy Hilfiger, Kiğılı, Avva mağazalarında istediğiniz renk, paçaları dar, kısa, ince koton pantolonlardan bulabilirsiniz.