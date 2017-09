Yaşasın lumberseksüeller

Nasıl davranır?

Erkeklerin temiz, derli toplu beyefendi görüntü ve davranışlarının yerine maskülenliği ve doğallığı daha çok vurgulayan bir trend bu. Bu eğilimi sadece kıyafette değil yaşam tarzında, davranışta ve seçimlerinde de uygulayan doğal adamlar bunlar. Her an göl kenarında kamp kuracak gibi duran, her şarta ve ortama ayak uyduracak kadar cesur ama asla sırt çantasındaki laptop’undan ve kulaklığından ayrılmayacak bir grup erkek.

Şehirli doğa adamlarına sokakta da çokça rastlıyoruz artık.

İçi dolu sırt çantaları, out-door ayakkabıları, kronometreli basınç ölçerli saatleri, uzamış kirli sakalları ile temizlik ve tertipliliği ikinci plana atmış erkekler bunlar...

Bu trendi yakalamak için bohem ve burjuva olmanız lazım. Yani metroseksüellerle aynı parayı harcayıp daha özensiz ve az uğraşılmış görünmek amaç olmalı. Doğallık birinci sırada. Devamlı aynaya bakıp saç baş düzeltmek arabayı devamlı yıkamaya götürmek de yok.

Dolabında neler var?

Kıyafet seçimlerinde anafikir maskülen, rahat, efektif ve uzun ömürlü olanı seçmek olmalı ama kaliteden ödün vermek yok. Sadece genel görüntüde bir doğaya ait olma, öze dönme, organik ve cesur bir adam algısı yaratmalı.

◊ Şehirde doğa adamı olmanın en kısa yolu rahat kesim yada ‘boot cut’jeanler’den birkaç tane edinin.

◊ Ayağınızda rahat loafer’lar, sneakerslar ya da kışın arazi botları veya jogging ayakkabılarından olsun.

◊ Mutlaka ama mutlaka bir sırt çantası ve pratik, hayat kurtaran yeni teknolojik alet ve aksesuarlardan edinmek.

◊ Renk uyumu çok önemli değil ama sonuçta göz yoran ya da rahatsız eden bir imaj vermek istemeyiz.

◊ Yeşilin çam ağacı tonu, mavinin tam gökyüzü rengi veya su yeşili renkleri veya toprak tonları tam size göre.