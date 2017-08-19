Türk erkeğinin 4 stil hatası

Kalıplaşmış stilinizi ve alışkanlıklarınızı bir yana bırakın ve genel çoğunluğun yaptığı şu hataları tekrarlamayın...

Kıyafet seçerken veya alışveriş yaparken stil sahibi bir erkek asla, rahat olsun diye bol kesimlere, pratik ve klasik diye babadan kalma alışkanlıklara bağlı kalmaz. Stil sahibi, modern şehirli erkek, bedenini ve vücut tipini iyi tanımalı ve biraz da olsa modadaki değişimlere dikkat etmeli. Sadece demode kıyafetlerden değil, sizi olduğunuzdan kilolu ve özensiz gösterecek kıyafetlerden bahsediyorum. “Neler” derseniz...

Bir beden büyük giyinmek

Nedendir bilinmez, Türk erkeklerinin çoğu kendilerine bir beden büyük gelen kıyafetler seçiyor. Özellikle takım elbise, pantolon, gömlek ve ceket seçerken üstünüze tam oturmasına özen gösterin. Uzun, bol, omuzlardan düşen, kollardan sarkan ceketlerden, yüksek belli pantolonlarından, aba gibi paltolardan uzak durun. Slim-fit kalıplı, dar paça pantolonlar seçmeye çalışın.

Çok uzun bağlanmış kalın kravat

Takım elbiseyi bozan bir aksesuar da parlak renkte kalın, polyester kravatlar. Şu aralar zarif yakalar ve ince kravatlar moda iken düz renklerde, küçük desenlerde, ince ve ipekli kravatlardan seçilmeli. Ve kravatlarınızı bağlarken iç kısmının, pantolonun tam kemer hizasında olduğuna dikkat edin.

Uzun ceket kolu

Dolabınıza gidin ve ceket kollarınızı kontrol edin. Bu yanlış, pardösü ve kabanlarda da çokça yapılıyor. Kısa bir işlemle, terzide ya da satın aldığınız mağazalarda, ceket kollarınız kısaltılabilir. Uzun ceket kolu sizi kısa boylu ve hantal gösterecektir. Kol boyu bileğinizde bitmeli. Ve gömlek manşetinin ceketten gözükmesine bile izin verebilirsiniz.

Bilek kısmı katlanan, uzun pantolon paçaları

Pantolonlarınızı “belki boyum uzar” diye uzun almıyorsanız, mağazalarda denerken, paçasının ayakkabınızın topuğunun 1-2 cm üstünde bittiğinden emin olun. Satın alırken mutlaka paça boyunu yaptırın. Uygun uzunlukta paça, sizi daha uzun ve fit gösterecektir. Unutmayın, dar paça modası var. Ve dar paça uzun boy ve bileklerde katlanmalar çok kötü duruyor.