Tatil pembesi

Beyler, moda dünyası bu yaz sezonu size pembe, gül kurusu ve mercanı sunuyor.
Tatile az kaldı. Tam bir ay sonra bayram tatili için Türkiye’nin güneyi dolar. Bizim de tatil çantamızı hazırlarken bir-ikişeye dikkat etmemiz gerekecek. Örneğin renk kombinleri gibi. Pudra renkler çok revaçta. Benim tercihim Hemington imaj görselindeki gibi bu tür pudra renklerini pantolon ve bermudalarda kullanmak. Ve bu şekil, kısa kollu mavi-beyaz veya taş rengi polo yaka tişörtlerle kombinlemek. Beyaz tiril tiril gömlek de çok garanti bir seçim olur. Beyaz deri ve beyaz keten sneaker’lar, espadril, yumuşak, süet bir loafer ya da deri sandalet ve terlik, bu tarz sahil kenarı kombinlerinde uygun. Gerisi sizin tercihiniz olan saat, gözlük, takı, kasket gibi aksesuarlarla zenginleşir. Jean ceketleri de üzerinize alabilirsiniz.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Tatilde geceleri neler giyebilirim? Nasıl bir kombin yapmalıyım? Örnek verebilir misiniz?
Cevap:
En güzel ve garanti bir seçim olacak bir ‘üçlü’ ile cevap vereyim. Keten& koton beyaz gömlek, bermuda ya da açık mavi jean ve çorapsız loafer ayakkabı. Keten ve koton gömlekler açık renklerde beyaz, mavi, pudra tonlari, nil yeşili, pembe yada taş rengi olabilir. Kolları kıvrılan cinsten olsun. Önünü ve yakaları biraz açın. Bermudanız ise ne çok bol ne de çok dar, mutlaka dizinizin 3-4 parmak üstünde bitsin. Açık mavi buz rengi jean pantolonlar, dar olmayan normal kalıpta çok moda. Belinize örgü bir kemer, kombini daha da şıklaştırır. Ayağınıza da bu kombine en uygun olacak toprak renklerinde veya mavi tonlarında bir deri loafer ya da keten espadril giyin. Bu kombinin olmazsa olmazı ise akşamüzeri şık güneş gözlükleri, bileklikler ve spor bir kol saati olacaktır.
Benim önerim
Bütün markaların erkek mayo koleksiyonları mağazalarda yerini aldı. COS tarzı gereği çok sade, sofistike ve sadedir. Kumaşlarının kalitesiyle ve dingin renk paletiyle öne çıkar. Yaz sezonu ve deniz mevsimi için hazırsanız COS mağazalarına uğramanızı öneririm. Erkek mayo- şortlar 190 TL
YAPIN - YAPMAYIN
Espadril ve loafer mevsimi açıldı. Bu sezon bağcıklıları moda olacak. Özellikle toprak renklerinde olanlardan alın.
Uzun ya da kısa beyaz çoraplarınızı koton, deri sneakerlarınızla giyebilirsiniz, ama deri loafer ya da keten espadrillerinizle asla!
Tatil pembesi
Beyler, moda dünyası bu yaz sezonu size pembe, gül kurusu ve mercanı sunuyor.
Tatile az kaldı. Tam bir ay sonra bayram tatili için Türkiye’nin güneyi dolar. Bizim de tatil çantamızı hazırlarken bir-ikişeye dikkat etmemiz gerekecek. Örneğin renk kombinleri gibi. Pudra renkler çok revaçta. Benim tercihim Hemington imaj görselindeki gibi bu tür pudra renklerini pantolon ve bermudalarda kullanmak. Ve bu şekil, kısa kollu mavi-beyaz veya taş rengi polo yaka tişörtlerle kombinlemek. Beyaz tiril tiril gömlek de çok garanti bir seçim olur. Beyaz deri ve beyaz keten sneaker’lar, espadril, yumuşak, süet bir loafer ya da deri sandalet ve terlik, bu tarz sahil kenarı kombinlerinde uygun. Gerisi sizin tercihiniz olan saat, gözlük, takı, kasket gibi aksesuarlarla zenginleşir. Jean ceketleri de üzerinize alabilirsiniz.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Tatilde geceleri neler giyebilirim? Nasıl bir kombin yapmalıyım? Örnek verebilir misiniz?
Cevap:
En güzel ve garanti bir seçim olacak bir ‘üçlü’ ile cevap vereyim. Keten& koton beyaz gömlek, bermuda ya da açık mavi jean ve çorapsız loafer ayakkabı. Keten ve koton gömlekler açık renklerde beyaz, mavi, pudra tonlari, nil yeşili, pembe yada taş rengi olabilir. Kolları kıvrılan cinsten olsun. Önünü ve yakaları biraz açın. Bermudanız ise ne çok bol ne de çok dar, mutlaka dizinizin 3-4 parmak üstünde bitsin. Açık mavi buz rengi jean pantolonlar, dar olmayan normal kalıpta çok moda. Belinize örgü bir kemer, kombini daha da şıklaştırır. Ayağınıza da bu kombine en uygun olacak toprak renklerinde veya mavi tonlarında bir deri loafer ya da keten espadril giyin. Bu kombinin olmazsa olmazı ise akşamüzeri şık güneş gözlükleri, bileklikler ve spor bir kol saati olacaktır.
Benim önerim
Bütün markaların erkek mayo koleksiyonları mağazalarda yerini aldı. COS tarzı gereği çok sade, sofistike ve sadedir. Kumaşlarının kalitesiyle ve dingin renk paletiyle öne çıkar. Yaz sezonu ve deniz mevsimi için hazırsanız COS mağazalarına uğramanızı öneririm. Erkek mayo- şortlar 190 TL
YAPIN - YAPMAYIN
Espadril ve loafer mevsimi açıldı. Bu sezon bağcıklıları moda olacak. Özellikle toprak renklerinde olanlardan alın.
Uzun ya da kısa beyaz çoraplarınızı koton, deri sneakerlarınızla giyebilirsiniz, ama deri loafer ya da keten espadrillerinizle asla!