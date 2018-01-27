Erkeklerin kıyafetlerine tek tek baktığımızda, bize özel parçalar gibi görünmese de, uyumlu kumaş ve renklerle yapılan kombinler tadından yenmez oluyor. Fotoğraftaki Giovane Gentile örnek kombini ise tam bir aksesuar şöleni olmuş.Şık maskülen ve klasik kesim bir kaşe kaban, vizon rengi olarak seçildiğinde oldukça farklı durmuş. Mikro desenli kaşmir atkıyla kombinlendiğinde ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Takım elbisenin klişesini bozan derin yeşil renkte, yünlü bir kravat ise bu kombini daha da göz alıcı yapmış. Koyu kahve deri eldivenlerin de aksesuar olarak gücünü atlamayın.

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Golfte ne giyilir

Soru: Golfe başlamak istiyorum ama ne giyilir ne giyilmez henüz bir fikrim yok. Ne yapmalıyım?

Cevap: Golf uzun saatler yapılır, dolayısıyla hareket rahatlığı gerektiren bir spor. Bu sebeple en önemli şey spor ayakkabınızdır. Golf için üretilen ayakkabılar ya da yürüyüş ayakkabıları uygun olacaktır. Gelelim klasikleşmiş golf kıyafetlerine... Bunlar şart olmasa da hakkını vermek için, düğmeli yaka Oxford gömlek-şort, uzun çoraplar, kasket veya rahat kesim ‘chino’ koton pantolon ve polo yaka tişörtler, yanınıza ekstra alacağınız renkli trikolarla başlayabilirsiniz. Unutmayın, jean ile golf yapılmaz.

TOM'UN ÜÇ HATASI

Aktör Tom Hiddleston’ın hata listesine buyurun:

1) Galaya giderken belli bir şıklıkta olmalısınız. Böyle gecelerin rengi siyahtır. Lacivert takımla mavi gömlek toplantılar içindir.

2) Gömleğin yakaları bu fotoğraftaki gibi rahat görünmemeli. Mümkün oldukça kolalı ve tok görünümlü olmalı.

3) Özel gecelerde kravat ekose ya da puantiye olmaz. Saten, ya da ipek, düz renk mikro desenli, koyu renk kravat seçmeliydi.

YAPIN YAPMAYIN

+ Takım elbisenizin üzerine dizin üstünde biten kaşmir kabanlardan alın. İster büyük yakalı beli kemerli, ister düz inenlerden ama renkleri farklı olsun. Yeşiller, grinin tonları, lacivert ya da vizon, kamel veya ekru ideal.

- Takım elbisenin üzerine kısa puf montlar, kalçada biten kabanlar ya da yağmurluk giymeyin. Yağmurluk yerine trençkot veya kalçanın altında biten, ceket boyundan uzun kabanlar giyin.

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