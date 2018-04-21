Sofistike bahar

HAFTANIN KOMBİNİ







Fransız ‘Riviera’sının modaya etkileri kış aylarında unutulurken, ilkbahar-yaz sezonuyla tekrar revaçta olmaya başlar. Bu tarz bir yaşam biçimini ve aristokrat bir giyim tarzını da yansıtır. Kiğılı kombininde gördüğünüz gibi örgü kasket, ipek fularlar, pilili bol kısa pantolonlar ve keten kumaştan ayakkabılarla yeni trendlerin en güzel örneği olmuş. Bu sezonun favorileri ekru, krem, toprak ve hardal renkleri. İnce örülmüş tişörtler ve keten gömlekler ferah, hafif ve tiril tiril bir yazın habercisi.

BENİM ÖNERİM



Jeremy Scott, arkadaşı Gigi Hadid ile instagramda canlı yayın yaparak yeni tasarımcı i birliğini duyurmuş oldu: H&M’in yeni işbirliği, pop enerjisini taşıyan İtalyan ikonik marka MOSCHINO, ile gerçekleşecek. MOSCHINO [tv] H&M koleksiyonu, 8 Kasım’dan itibaren online’da ve seçili H&M mağazalarda satışta olacak. Jeremy Scott, kadınlar ve erkeklere özel yeni MOSCHINO koleksiyonlarının yanı sıra pek çok aksesuarı ve sürpriz ürünleri H&M için tasarladı.

SORUN ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru:

Evde birçok kargo pantolonum ve jean’im var. Bunları nasıl kombinleyebilirim?

Cevap:

Kargo pantolonları kamp, trekking, balıkçılık ya da off-road arazileri için giyiyorsanız, ortama uygun montlar, polar sweatshirt’ler, oduncu gömlekler ve boğazlı kazaklarla kullanabilirsiniz. Ama şunu da ekleyelim, bu tarz pantolonların şu an hiç modası yok. Siz bir süre daha kargo pantolonları ofiste, toplantılarda ya da randevularınızda giymeyin.

Eğlenceli ama özensiz

Emily Blunt ve John Krasinski’nin çift olarak başrolü üstlendikleri ‘A Quite Place’ sinema filminin galasındayız. Emily Blunt a söyleyecek bir söz yok, çok şık ama John Krasinski’nin sıradan gri ekose takımının içine siyah gömlek giymesi uygun olmamış. Gri takım içine yine aynı renk ve tonda gri gömlek veya beyaz gömlek olmalıydı. Kravat eğlenceli ama gala kravatı değil. Bu takım giyilecekse farklı bir gömlekle daha doğru ve özenli bir gala kıyafeti olurdu.





YAPIN

Yüksek bel, boru paça, hafif bol paça pantolonlar ve jean’ler bu senenin pantolon kesimleri. Kaşe, keten gibi kumaş pantolonlarda ise kısa paça ve pilili kesimler giyebilirsiniz.

YAPMAYIN

Bu yaz skinny jean’ler, kırmızı jean, ekose desenli pantolon ve kargo cepli pantolonlar out.