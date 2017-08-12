Şıklığın yeni tarifi

Yazın geri kalanını şık geçirmek için sadece iki parçaya desem, ne tepki verirsiniz? İşte trendy olmanızı sağlayacak sihirli formül...

Yaz aylarının coşkusu, tatilde olmanın tatlı halleri almış yürümüşken, bu enerjik ruh halleri kıyafetlerimize de yansımak ister. Yani seçtiğimiz kıyafetlerde bir farklılık, renklilik ve heyecan da göze çarpmaya başlar. Bu sezon daha önce de parlak renk ve bol desenin moda olduğunu söylemişken, elimizi korkak alıştırmaya gerek yok. İşte yaz sonuna kadar tepe tepe kullanabileceğiniz sihirli formül..

Gerekli malzemeler

◊ Renkli hafif keten ve koton ceketler: Burada renkleri çok abartmayın, yeşil, haki, bej, mavi, lacivert renklerde hafif, astarsız, vatkasız keten veya koton ince

ceketler seçin.

Sarar,324 TL.

◊ Desenli koton yıkanmış gömlekler: Desenden kastımız her şey olabilir. Ekose de desendir neticede. Fakat “En son yaz trendlerine uymak istiyorum” diyor ve biraz da iddialı görünmek istiyorsanız çiçek, hayvan ve meyve desenleri seçebilirsiniz.

Tween, 159 TL:

Püf noktaları

◊ Koton ya da chino pantolonla, beyaz ve mavi jean’lerle giyebilirsiniz.

◊ Bermudalarla, espadril ve loafer ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

◊ Ramsey, Burberry, Mavi, Network, Kiğılı, Boyner, Brooks Brothers, Koton, H&M ve Zara’ya bir göz atın.