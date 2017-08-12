MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Başak Dizer >Şıklığın yeni tarifi
"Başak Dizer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Başak Dizer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Şıklığın yeni tarifi

12 Ağustos 2017

Yazın geri kalanını şık geçirmek için sadece iki parçaya desem, ne tepki verirsiniz? İşte trendy olmanızı sağlayacak sihirli formül...

Yaz aylarının coşkusu, tatilde olmanın tatlı halleri almış yürümüşken, bu enerjik ruh halleri kıyafetlerimize de yansımak ister. Yani seçtiğimiz kıyafetlerde bir farklılık, renklilik ve heyecan da göze çarpmaya başlar. Bu sezon daha önce de parlak renk ve bol desenin moda olduğunu söylemişken, elimizi korkak alıştırmaya gerek yok. İşte yaz sonuna kadar tepe tepe kullanabileceğiniz sihirli formül..

Gerekli malzemeler

Renkli hafif keten ve koton ceketler: Burada renkleri çok abartmayın, yeşil, haki, bej, mavi, lacivert renklerde hafif, astarsız, vatkasız keten veya koton ince
ceketler seçin.

Şıklığın yeni tarifi

Sarar,324 TL.

Desenli koton yıkanmış gömlekler: Desenden kastımız her şey olabilir. Ekose de desendir neticede. Fakat “En son yaz trendlerine uymak istiyorum” diyor  ve biraz da iddialı görünmek istiyorsanız çiçek, hayvan ve meyve desenleri seçebilirsiniz.

Şıklığın yeni tarifi

Tween, 159 TL:

Püf noktaları

◊ Koton ya da  chino pantolonla, beyaz ve mavi jean’lerle giyebilirsiniz.

◊ Bermudalarla, espadril ve loafer ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

◊ Ramsey, Burberry, Mavi, Network, Kiğılı, Boyner, Brooks Brothers, Koton, H&M ve Zara’ya bir göz atın.

X
﻿
Başak Dizer Başak Dizer Tüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri