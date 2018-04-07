Sıcak şıklık

HAFTANIN KOMBİNİ

Harika pastel renkler, ince kumaşlar ve yazın gelişi. İnce, şık, astarsız keten ceketleriniz olduğunda yaz her şekilde kolay ve zahmetsiz geçer. Geçen sezonlarda önerdiğimiz mavi ve lacivert keten ceketlerin yerini artık tam da bu Ramsey kombininde olduğu gibi pastel yeşil, hardal, kum ve kiremitrengi alacak. Bu sezon mavi-beyaz algımız değişecek. Size düşen bu toprakrenklerinin en açık tonlarında astarsız, vatkasız hafif spor keten ceketler, dar kesim olmayan, ince, renkli koton pantolonlar ve yine pastel renklerde vücuda tam oturmayan tiril tiril tişörtlerden almak olacak. Toprak tonları, yeşil ve sarı için dolabınızda yer açın. Bir nevi çöl trendi geliyor.

Özenli ve janti

Hugh Jackman‘ın sosyal medyasından paylaştığı harika bir takım elbise kombini örneği var bugün sayfamızda. Üzerine tam oturmuş bir takım elbise, kollardan görünen 1 santimetrelik manşet ucu, tok, İngiliz yaka, beyaz bir gömlek ve bu sezon çok moda olan kiremitrengi mikro desenli kravat ve mendili... Ayrı bir şıklık katan gümüş kravat iğnesiyle lansmana katılan özenli bir Hugh Jackman var karşımızda.

Benim önerim

1931’de İtalya’da küçük bir atölyede başlayan Camicissima markası kişiye özel model ve kalıp seçeneği sunuyor. Çamaşır makinesinde yıkanabilen ve ütü gerektirmeyen yüzde yüz pamuklu gömleği çok şık.

349 TL

SORUN, ANLATAYIM

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Renkli takım elbiseler çok moda gibi görünüyor ama hâlâ cesaret edemiyorum. En garanti çözüm olarak hangi renk ile nasıl bir kombin yapabilirim?

Özellikle ilbahar ve yaz sezonu bu renkli takım hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti seçim için size tavsiyem açık mavi ya da ekru keten/koton bir takım elbiseyi beyaz gömlek, uyumlu kravat ve keten mendille birlikte bej süet ayakkabı/loafer ile giymeniz olacak. Özellikle bu mavi takım elbiseyi yazın kır düğünleri, mezuniyet töreni ve yaz akşamları kutlamalarında giyerseniz oldukça uygun olur.

Yapın:Aynı rengin farklı tonlarını bir arada kullanın. Örneğin gri pantolon, gri tişört, gri ceketi birlikte giyin. Hepsi birbirinin aynı olması gerekmez. Açıklı-koyulu ve tonu farklı olabilir.

Yapmayın:Marin modası çok demode oldu. Lacivert- kırmızı-beyaz renk kombinlemeleri ve enine çizgiler yerini toprak, çöl ve hâki renklerine bıraktı. Keten, koton ve ham kumaşlarda, sarı ve ekru ağırlıklı, uçuk pastel tonlar kullanın.