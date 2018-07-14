Sıcağa karşı en havalı çözümler

Outdoor ve aktif yaşam tutkunlarının, yazın kavurucu sıcaklarından, rüzgârlardan ve güneşin zararlı ışınlarından korunması gerek. Güneşin zararlı UVA - UVB ışınlarını engelleyen ve serin tutan ürünler bu tür seyahatlerde olmazsa olmaz.
Macera tutkunları ve aktif yaşam sevenlerin hayat felsefesini yansıtan tasarımları giyebilmesi ve aynı zamanda da sıcağa karşı çözüm olacak teknolojileriyle serin ve konforlu bir sezon geçirmesi için en doğru markalardan biri Columbia. Kıyafet kodu her zaman ‘rahatlık’ olan, renklerin mümkün mertebe parlak ve kumaşları da bir o kadar efektif bir marka.
Outdoor ve aktif yaşam tutkunlarının, yazın kavurucu sıcaklarından, rüzgârlardan ve güneşin zararlı ışınlarından korunması gerek. Güneşin zararlı UVA - UVB ışınlarını engelleyen ve serin tutan ürünler bu tür seyahatlerde olmazsa olmaz.
Akıllıca davranın: Yumuşak ve hafif dokulu tişört ve gömlekler güneşin zararlı ışınlarından korunmayı sağlayan giyilebilir teknolojiler ‘Omni-Shade’, nemi emerek serinlik sağlayan ‘Omni-Wick’ ve güneş ışınlarını geri yansıtarak serin tutan ‘Omni-Shade Sun Deflector’ var. Bu teknolojiler sayesinde macerasever yaşam tarzınızı tatil ruhuyla buluşturabilirsiniz. Size önerim, renkli şortlarla hafif gömlekleri kombinlemeniz. Şapka ve gözlükle güneşten korunurken, spor sırt çantanızı su ve başka içeceklerle doldurun. Koton çorap ve ‘trekking’ için hava alan, korumalı, altı kalın spor botları tercih edin.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Bir hafta sonu deniz kenarında bir düğüne katılmam gerek ama bu sıcakta ne çok yapılı, ne çok resmi ne de çok casual olmak istiyorum.
Ne tavsiye edersiniz?
Cevap:
Yaz ve sahil düğünleri için zaten bu sıcakta ceket veya takım elbise düşünmeniz gereksiz. Size en garanti tavsiyem, açık renk krem, ekru, beyaz ya da mavi koton pantolon üzerine beyaz bir gömlek. Tercihen pantolon üzerine çıkartabileceğiniz keten veya pamuklu, hâkim yaka bir gömlek ve yine açık renklerde bir yelek olacaktır. Kravata bile gerek yok. Ayakkabı olarak çorapsız giyilen, süet, açık mavi ya da ekru loafer’lar iyi fikir. Yakanıza da küçük bir çiçek takın. Gözlüklerinizi ve saatinizi de takmayı unutmayın.
Aile tarihi
kıyafetlerinde yaşıyor
Ve karşınızda Roberto ve Eva Cavalli çiftinin oğlu, tasarımcı Robert Cavalli ile kendi stili ve yaşam tarzını yansıtan Triple RRR markası. Cavalli ailesinin özel anlarını yansıtan fotoğraflardan yaratılan desenler var. ‘Vote for Eva’ baskılı tişörtleri, tasarımcının babası Roberto Cavalli’nin jüri, annesininse Miss Australia ünvanıyla yarışmacı olduğu 1977 Kâinat Güzeli Yarışması’na ve bu romantik başlangıca bir sevgi mesajı
iletiyor. Koleksiyonun ilhamını aile, moda ve eğlence kavramları oluşturuyor.
Prens Harry ne zaman güzel giyinecek?
Herkes neredeyse her hafta Meghan Markle’ın kombinlerini ve marka seçimlerini konuşurken benim gözüm hep Prens Harry’de: Ne giymiş, ne takmış acaba? Ama maalesef beklediğim orijinallikte ve asillikte yeni bir şey bulamıyorum. Neyse ki en sonunda o mutat lacivert takımından ve mavi kravatından farklı bir şey giymiş. Ama kemer, mendil farklı renk ve desen adına yeni bir şey hâlâ yok. Yine çok efendi ama bol kesim ve sıkıcı kombinlemelerine devam edecek gibi.
Sıcağa karşı en havalı çözümler
Outdoor ve aktif yaşam tutkunlarının, yazın kavurucu sıcaklarından, rüzgârlardan ve güneşin zararlı ışınlarından korunması gerek. Güneşin zararlı UVA - UVB ışınlarını engelleyen ve serin tutan ürünler bu tür seyahatlerde olmazsa olmaz.
Macera tutkunları ve aktif yaşam sevenlerin hayat felsefesini yansıtan tasarımları giyebilmesi ve aynı zamanda da sıcağa karşı çözüm olacak teknolojileriyle serin ve konforlu bir sezon geçirmesi için en doğru markalardan biri Columbia. Kıyafet kodu her zaman ‘rahatlık’ olan, renklerin mümkün mertebe parlak ve kumaşları da bir o kadar efektif bir marka.
Outdoor ve aktif yaşam tutkunlarının, yazın kavurucu sıcaklarından, rüzgârlardan ve güneşin zararlı ışınlarından korunması gerek. Güneşin zararlı UVA - UVB ışınlarını engelleyen ve serin tutan ürünler bu tür seyahatlerde olmazsa olmaz.
Akıllıca davranın: Yumuşak ve hafif dokulu tişört ve gömlekler güneşin zararlı ışınlarından korunmayı sağlayan giyilebilir teknolojiler ‘Omni-Shade’, nemi emerek serinlik sağlayan ‘Omni-Wick’ ve güneş ışınlarını geri yansıtarak serin tutan ‘Omni-Shade Sun Deflector’ var. Bu teknolojiler sayesinde macerasever yaşam tarzınızı tatil ruhuyla buluşturabilirsiniz. Size önerim, renkli şortlarla hafif gömlekleri kombinlemeniz. Şapka ve gözlükle güneşten korunurken, spor sırt çantanızı su ve başka içeceklerle doldurun. Koton çorap ve ‘trekking’ için hava alan, korumalı, altı kalın spor botları tercih edin.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Bir hafta sonu deniz kenarında bir düğüne katılmam gerek ama bu sıcakta ne çok yapılı, ne çok resmi ne de çok casual olmak istiyorum.
Ne tavsiye edersiniz?
Cevap:
Yaz ve sahil düğünleri için zaten bu sıcakta ceket veya takım elbise düşünmeniz gereksiz. Size en garanti tavsiyem, açık renk krem, ekru, beyaz ya da mavi koton pantolon üzerine beyaz bir gömlek. Tercihen pantolon üzerine çıkartabileceğiniz keten veya pamuklu, hâkim yaka bir gömlek ve yine açık renklerde bir yelek olacaktır. Kravata bile gerek yok. Ayakkabı olarak çorapsız giyilen, süet, açık mavi ya da ekru loafer’lar iyi fikir. Yakanıza da küçük bir çiçek takın. Gözlüklerinizi ve saatinizi de takmayı unutmayın.
Aile tarihi
kıyafetlerinde yaşıyor
Ve karşınızda Roberto ve Eva Cavalli çiftinin oğlu, tasarımcı Robert Cavalli ile kendi stili ve yaşam tarzını yansıtan Triple RRR markası. Cavalli ailesinin özel anlarını yansıtan fotoğraflardan yaratılan desenler var. ‘Vote for Eva’ baskılı tişörtleri, tasarımcının babası Roberto Cavalli’nin jüri, annesininse Miss Australia ünvanıyla yarışmacı olduğu 1977 Kâinat Güzeli Yarışması’na ve bu romantik başlangıca bir sevgi mesajı
iletiyor. Koleksiyonun ilhamını aile, moda ve eğlence kavramları oluşturuyor.
Prens Harry ne zaman güzel giyinecek?
Herkes neredeyse her hafta Meghan Markle’ın kombinlerini ve marka seçimlerini konuşurken benim gözüm hep Prens Harry’de: Ne giymiş, ne takmış acaba? Ama maalesef beklediğim orijinallikte ve asillikte yeni bir şey bulamıyorum. Neyse ki en sonunda o mutat lacivert takımından ve mavi kravatından farklı bir şey giymiş. Ama kemer, mendil farklı renk ve desen adına yeni bir şey hâlâ yok. Yine çok efendi ama bol kesim ve sıkıcı kombinlemelerine devam edecek gibi.