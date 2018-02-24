Şalvar davası

Gelecek hafta Paris’te ‘See Now Buy Now’ olarak İlkbahar - Yaz 2018 defilesini yapacak olan H&M STUDIO koleksiyonundan bir kombin paylaşıyorum bugün. Belki renkler pek yazlık değil. Ama siyahı çok seven bir ülke olarak bahar aylarında giyebileceğiniz türden. Özellikle gelecek sezonun en yeni ve cazip ürünü de fotoğraftaki gibi rahat kesim, bol, şalvar pantolonlar olacak. Mutlaka edinin. Elinizi korkak alıştırmayın. Önce hafta sonları evde kombin ve giyim denemeleri yapın; sonra kalın tabanlı, ne kadar kaba o kadar iyi bir sneaker’la sokaklara çıkın.

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Çok fazla jean pantolonum var. Hem eskileri değerlendirmek hem de yenilerini almak istiyorum. Nasıl yönlendirirsiniz?

Cevap: Jean’ler klasiktir; Mecbur kalmadıkça elinizden çıkarmayın derim. Fakat bazı püf noktalar var. Klasik bildiğiniz jean bile sizi demode gösterebilir. Garanti modeli, boru paça, normal bel yüksekliğinde ve fit kesim olacaktır. Fazla ağartılma ve beyazlatılma yapılmamış olanları, düz renkte, koyu lacivert, mavi ve siyah olanları tutun. Yaz için bir beyaz jean, birkaç tane de açık mavi jean’iniz olsun. Arka cepleri büyük ve çok detaylı olanları gönderin. Olabildiğince slim kesimleri tutun. Paçalar da dar kesim ya da boru paça olsun. Yırtık jean bu sezon moda, onu da unutmayın.

Örnek olsun (5 üzerinden 4 yıldız)

Gigi Hadid’in sevgilisi olarak da tanıdığımız şarkıcı Zayn Malik’in Grammy Ödül Töreni’nde yaptığı bu hoş kırmızı halı kombinini, önümüzdeki yaz aylarında size örnek olması amacıyla paylaşıyorum. Hem renk seçimiyle hem de kombinleme şekliyle genç erkeklerin mezuniyet kostüm örneği olabilir. Bu rengin gri-mavisi de iyi bir yaz seçeneği olabilir. Bu kombini açık gümüş, ekru, pembe, lila ya da açık mavi örgü kravatla da kullanabilirsiniz.

Benim önerim

Kırmızı her zaman dikkat çekici. Özellikle de sneaker’larda kendini gösteriyor. Adidas’ın Gazelle modelini birçok farklı parçayla takımlamak mümkün. 459 TL

YAPIN / YAPMAYIN

İlkbahar aylarında takım giymek isterseniz, bej rengi bir trençkot edinin. Bu ikili garantili şıklık sunar.

Takım elbise giyecekseniz, gömlek içine tişört giymeyin. Kötü görünüyor. Onun yerine V yaka ya da bisiklet yaka triko tercih edin.