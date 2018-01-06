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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Sahtesi evet, gerçeği asla!

6 Ocak 2018

Havanın güneşli olmasına aldanmayın; sahte kürklü bir monta tüm kış ihtiyacınız olacak!

Sahtesi evet, gerçeği asla
Haftanın kombini: Mavi

Artık ne kadar tüylü, yünlü, yapay kürklü kıyafetiniz ve aksesuarınız varsa yerlerinden çıksın. Kar yağmasını beklemeden ocak ayının hakkını verin. Bu sezon fotoğraftaki gibi deriden kapitone, beli lastikli, püf püf montlar yenilik olarak çıktı karşımıza. Bu montların kapitone kahve deri olanlarından da alabilirsiniz. Ayrıca havalar daha da soğudukça iki kazak üst üste giyilebilir. Balıkçı yaka kazakları trikoyla takımlamak moda.

SORUN, ANLATAYIM - Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Her gün spor yapıyorum. Sabah spor salonundan direkt işe gitmem gerekiyor. Pratik olmak için ne yapabilirim?
Cevap: Artık farklı ve tarz spor ayakkabıları piyasaya çıktı. Spor salonunda uzun mesafeler yürüyüş yapmıyorsanız ve yürüyüş bandına çıkmıyorsanız yeni çıkan, günlük de giyilen, son derece şık, moda ‘sneaker’lardan alıp iki yerde de kullanabilirsiniz. Sadece bir çorap değişikliğiyle bir kumaş pantolon altına ya da koyu bir jean altına da giyip işinize gidebilirsiniz.

Sahtesi evet, gerçeği asla

Altın sarışın (5 üzerinden 5 yıldız)

Palm Springs Uluslararası Film Festivali açılış gecesinde gözüme Dolce&Gabbana altın rengi smokiniyle Armie Hammer takıldı. Bu renk normalde sarışınlara yakışmasa da, aslında oldukça farklı, iddialı ve iyi buldum. Hammer duruşu ve ışığı ile altın takıma ayrı bir ruh katmış. Zaten Dolce&Gabbana‘dan iddiasız bir şey beklenemezdi. Orijinallik adına hoş bir görüntü olmuş.

Sahtesi evet, gerçeği asla

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