

Haftanın kombini: Koton

Siyah-beyaz ve kırmızıyla rahat ve ‘cool’ bir kombin yapmak isteyen erkekler için güzel bir örnek Koton’dan geldi. Dediğim gibi ‘cool’ ve ‘rahat’ kelimelerini kullanırsanız mutlaka kırmızı bir beyzbol kepi edinmeniz gerekir. Bu senenin modası eşofman-pantolonlar da olmazsa olmazlardan. Sokak modasının ve rahatlığının olabildiğince yayılmasını ve her sezon dozajını artırmasını Amerikan hip-hop kültürünün benimsenmesine bağlayabiliriz. Günlük hayatımızın bu aşırı rahatlıktan ne derece etkilendiğini de 10 sezondur bitmeyen ve daha da büyüyen ‘sneakers’ çılgınlığı ile anlamışsınızdır.

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!



Soru: Kendi nişan törenimde takım elbise giymek istemezsem ne giyebilirim acaba?

Cevap: Nişan ve düğün gibi organizasyonlar balo salonu, otel ya da bar gibi yerlerde yapıldığında takım elbise daha uygun olacaktır. Fakat genel ‘casual’ bir kutlama olacaksa veya evde düzenlenen bir gece ise, en iyi seçenek gömlek ve yelek olacaktır. Siyah ya da beyaz gömlek ve chino koton siyah pantolonu ekose ya da düz renk kaşe bir yelekle kombinleyin. Yelek üzerinize ve belinize tam otursun, bu önemli. Ayakkabı ve saat gibi aksesuarlarla şıklığınızı tamamlamayı unutmayın.

Yenilikçi bir tarz (5 üzerinden 5 yıldız)

Jay-Z, 60’ıncı Grammy Ödülleri’nde 8 dalda adaydı, törene aile olarak katıldılar. Giydiği siyah Tom Ford smokinini kombinlediği balıkçı trikoyla daha maskülen ve spor bir görüntü vermiş. Bu kombin takım elbise içine çokça yapılan bir şey ama smokin içi balıkçı yaka giyen ilk celebrity.... Yine de genel olarak cesur kombinleri ve iddiasıyla Jay-Z her zaman tebrik edilmeye değer.

Benim önerim

Yeni sezona renkli bir giriş yapalım istedim ama H&M benden önce davranmış! Bu eğlenceli sneaker’ların fiyatı 269 TL.

YAPIN / YAPMAYIN

+ Boynunuz kalın veya kısaysa o bölgeyi açık bırakan kıyafetleri seçin. Yakası açık gömlek, V yaka tişört veya kazak gibi...

- Boğazlı kazak oldukça moda, fakat her erkek için uygun değil.Boynunuz çok kalın ve kısaysa balıkçı yaka kazak giymeyin. Hele ceketle hiç giymeyin.