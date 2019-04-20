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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Penye deyip geçme

20 Nisan 2019

Sıcak günlerde her türlü etkinlikte giyebileceğiniz pratik ve şık sweatshirt ceket ile tanışın.

Evet, hava hâlâ serin... Ama artık bu son yağmurlar diye düşünüyorum. Ve hemen önümüzdeki sıcak günlerde neler giyeceğiz göstermek istiyorum. Hemington görselindeki gri sweatshirt yani penye kumaşından üretilen spor ceket bu yaz çokça göreceğimiz bir parça. Son derece pratik, tiril tiril, hafif. Bunun gibi bir kombini belki yaz akşamları randevularınıza ya da sahil düğünlerinde giyebilirsiniz. Beyaz gömlek, renkli koton pantolon ya da beyaz jean ile harika bir görüntü olur. Renkli kravat, mendil ve süet bej mokasenlerle de en şık yaz etkinliklerine katılabilirsiniz.

Penye deyip geçme

SORUN, ANLATAYIM

Soru: Kıyafetlerimi özenle seçen ve saklayan biriyim. Özellikle ipek ve kaşmir ceket ve kravatlarım var. Temizleme ve saklama konusunda önerileniniz neler?

Cevap: İpek, kaşmir, yün ve kadife gibi narin kumaşlardan yapılan eşyaların temizliği de özel olmalı. Aslında hepsinin kutu temizleme yapılmasında yarar var. Zaten çoğu özel ürünün içinde yıkama talimatlarında işaretler vardır. Çamaşır makinesinde yıkanabilecek tek şey, yüzde yüz koton olan gömlekleriniz olmalı. Kaban, kaşmir ceket ve ipekliler mutlaka kuru temizleme olmalı ve gamboçlarda ya da koton bez torbalarda saklanmalı. Kadife ceket ve pantolonları da iplik yönüne doğru fırçalamalısınız, asla ters tarafa değil.

Penye deyip geçme

YAPIN - YAPMAYIN

Desenle deseni takımlayabilirsiniz. Oldukça moda. Ama daha sakin bir şey isterseniz desensiz düz kumaşları aynı tonda ama farklı malzemeyle kombinleyin. Koton ile yün gibi.

Ekose desenli pantolonlar da out. Enine çizgi de demode özellikle trikolarda ama mikro desenler olabilir.

 

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