Peki ama hangi kaban?

İndirim dönemi başladı ama havalar henüz ısınmadı. Bu iki fırsatı birleştirin, hem mevsimin geri kalan aylarını hem önümüzdeki kışı sağlama alın. İşte hayat kurtaracak seçimler...
Karşınızda “Bu kış erkekte hangi kaban ve paltolar moda” sorusuna en güzel cevap. Fotoğrafta gördüğünüz, Ramsey markasının sonbahar-kış sezonundan alınacak en şık parçalardan. Hazır indirim de başlamışken kaçmaz.
Hem gri kırçıllı görünümüyle kaşmir havası veren sıcacık, yünlü kaşe bir palto hem de son moda, kruvaze kapanan bir model. Diz üstünde bitmesi sebebiyle hem uzun hem de kısa boylu erkeklere yakışacaktır. Boyuna çizgileri ve kemik düğmeleri de bu kabana ayrı bir sofistike hava katmış. Bu pratik ve her okazyona giyilebilecek kabanı hemen hemen dolabınızdaki tüm parçalarla rahatça eşleştirebilirsiniz. Deri eldivenleri de unutmayın.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Eski kabanlarımı verip kendime şık, orijinal ve uzun süre giyeceğim bir siyah palto almak istiyorum. Hangi modelleri seçmeliyim?
Cevap:
En uygunu, boyunuzun uzunluğuna göre seçim yapmak. Eğer uzun boyluysanız kendinize mutlaka siyah, büyük ceket yakalı, kaşmir, uzun bir palto alın. Bu sene siyah ya da lacivert uzun subay paltoları var. Çok militer olmayan ama çok maskülen duran modeller. Orta boylu biriyseniz diz üstünde biten kruvaze kesim, belki metal düğmeli, yine büyük yakalı kaşmir ya da kaşe kabanlardan alın. Beli kemerli de olabilir. Kısa boyluysanız hemen kalça altında biten beli kemerli ya da düz kesim, hâkim yaka, siyah, lacivert ya da asker yeşili, dört cepli kısa kabanlardan almanızı tavsiye ederim.
Başka türlü bir smokin
Ryan Gosling’in geçen sene yani 2018’de katıldığı Critics’ Choice Awards ödül töreninden bir fotoğraf. Gosling’in smokin kombinleme yorumunu beğendim. Burada kravatsız-papyonsuz giyilecek ve ön plana çıkacak gömlek yakasının tok, sert ve sivri olması önemli. Yumuşak ve küçük yakayla böyle bir sonuç elde edemezdi.
HAFTANIN ÜRÜNÜ
Kamuflaj desen sevdalıları için bu sezon postallarda yeşil yerine lacivert ve gri renkte kamuflaja ne dersiniz? Elle’in erkek postalları 383.90 TL.
Peki ama hangi kaban?
İndirim dönemi başladı ama havalar henüz ısınmadı. Bu iki fırsatı birleştirin, hem mevsimin geri kalan aylarını hem önümüzdeki kışı sağlama alın. İşte hayat kurtaracak seçimler...
Karşınızda “Bu kış erkekte hangi kaban ve paltolar moda” sorusuna en güzel cevap. Fotoğrafta gördüğünüz, Ramsey markasının sonbahar-kış sezonundan alınacak en şık parçalardan. Hazır indirim de başlamışken kaçmaz.
Hem gri kırçıllı görünümüyle kaşmir havası veren sıcacık, yünlü kaşe bir palto hem de son moda, kruvaze kapanan bir model. Diz üstünde bitmesi sebebiyle hem uzun hem de kısa boylu erkeklere yakışacaktır. Boyuna çizgileri ve kemik düğmeleri de bu kabana ayrı bir sofistike hava katmış. Bu pratik ve her okazyona giyilebilecek kabanı hemen hemen dolabınızdaki tüm parçalarla rahatça eşleştirebilirsiniz. Deri eldivenleri de unutmayın.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Eski kabanlarımı verip kendime şık, orijinal ve uzun süre giyeceğim bir siyah palto almak istiyorum. Hangi modelleri seçmeliyim?
Cevap:
En uygunu, boyunuzun uzunluğuna göre seçim yapmak. Eğer uzun boyluysanız kendinize mutlaka siyah, büyük ceket yakalı, kaşmir, uzun bir palto alın. Bu sene siyah ya da lacivert uzun subay paltoları var. Çok militer olmayan ama çok maskülen duran modeller. Orta boylu biriyseniz diz üstünde biten kruvaze kesim, belki metal düğmeli, yine büyük yakalı kaşmir ya da kaşe kabanlardan alın. Beli kemerli de olabilir. Kısa boyluysanız hemen kalça altında biten beli kemerli ya da düz kesim, hâkim yaka, siyah, lacivert ya da asker yeşili, dört cepli kısa kabanlardan almanızı tavsiye ederim.
Başka türlü bir smokin
Ryan Gosling’in geçen sene yani 2018’de katıldığı Critics’ Choice Awards ödül töreninden bir fotoğraf. Gosling’in smokin kombinleme yorumunu beğendim. Burada kravatsız-papyonsuz giyilecek ve ön plana çıkacak gömlek yakasının tok, sert ve sivri olması önemli. Yumuşak ve küçük yakayla böyle bir sonuç elde edemezdi.
HAFTANIN ÜRÜNÜ
Kamuflaj desen sevdalıları için bu sezon postallarda yeşil yerine lacivert ve gri renkte kamuflaja ne dersiniz? Elle’in erkek postalları 383.90 TL.