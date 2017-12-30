Partilerde garantili şıklık için 10 tüyo

Yılbaşı gecesi partilerinin kıyafet ve kostüm kodu bellidir: Siyah, parlak ve şık anahtar kelimeler. Hal böyle olunca bu gece için beylere birçok kombin seçeneği çıkar. Bunların en pratik olanları şöyle...

Ev partileri

◊ Kadife blazer ceket-siyah slim fit gömlek ve bordo koton pantolon her zaman garantidir.

◊ Deri ceket- siyah dar tişört ve ağartılmamış lacivert jean ile daha casual bir kombin yapmak yerinde olur.

◊ Desenli, dokulu koyu renk slim-fit gömlek altına koyu renk jean ve üzerine uzun siyah kaşmir kaban atabilirsiniz.



Jean: Mavi 139 TL Ceket: Desa 600 TL

Restoranda yılbaşı yemeği

◊ Slim- fit siyah pantolon, koton-saten kumaştan, büyük ve sert yakalı beyaz gömlek, şık tokalı deri siyah bir kemer ve deri eldivenleri mutlaka deneyin.

◊ Siyah, boyuna çizgili yelek ile slim-fit kumaş pantolonu dar tişört veya beyaz gömlekle giymek dinamik görüntü verir.

◊ Koyu düz renk gri gömlek ya da gri-siyah ekose gömlek, yelekli takımla kombinlemek isabetli bir seçimdir.

◊ Baştan aşağı simsiyah giyinmek garanti olacaktır.



Yelek: Sateen 59 TL Eldiven: Ramsey 99.50 Gömlek: Tween 174 TL

Otelde yeni yıl balosu

◊ Bordo kadife kravat ya da papyon takın. Belki şarap rengi gömlek ve siyah kadife ceket için bordo desenli ipek mendili aksesuar olarak seçebilirsiniz.

◊ Rugan kemer-rugan ayakkabı ve kol düğmeleri de şık yılbaşı gecesi programları için idealdir. Mutlaka kullanın.

◊ Siyah kadife ceket ve kadife papyon yine en garanti seçenek olacaktır.



Kemer: Beymen Collection 185 TL Ayakkabı: Avva 199 TL Papyon: Kiğılı 69.99 TL