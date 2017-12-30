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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Partilerde garantili şıklık için 10 tüyo

30 Aralık 2017

Yılbaşı gecesi partilerinin kıyafet ve kostüm kodu bellidir: Siyah, parlak ve şık anahtar kelimeler. Hal böyle olunca bu gece için beylere birçok kombin seçeneği çıkar. Bunların en pratik olanları şöyle...

Ev partileri

◊ Kadife blazer ceket-siyah slim fit gömlek ve bordo koton pantolon her zaman garantidir.
◊ Deri ceket- siyah dar tişört ve ağartılmamış lacivert jean ile daha casual bir kombin yapmak yerinde olur.
◊ Desenli, dokulu koyu renk slim-fit gömlek altına koyu renk jean ve üzerine uzun siyah kaşmir kaban atabilirsiniz.

Partilerde garantili şıklık için 10 tüyo
Jean: Mavi 139 TL Ceket: Desa 600 TL

Restoranda yılbaşı yemeği

◊ Slim- fit siyah pantolon, koton-saten kumaştan, büyük ve sert yakalı beyaz gömlek, şık tokalı deri siyah bir kemer ve deri eldivenleri mutlaka deneyin.
◊ Siyah, boyuna çizgili yelek ile slim-fit kumaş pantolonu dar tişört veya beyaz gömlekle giymek dinamik görüntü verir.
◊ Koyu düz renk gri gömlek ya da gri-siyah ekose gömlek, yelekli takımla kombinlemek isabetli bir seçimdir.
◊ Baştan aşağı simsiyah giyinmek garanti olacaktır.

Partilerde garantili şıklık için 10 tüyo
Yelek: Sateen 59 TL Eldiven: Ramsey 99.50 Gömlek: Tween 174 TL

Otelde yeni yıl balosu

◊ Bordo kadife kravat ya da papyon takın. Belki şarap rengi gömlek ve siyah kadife ceket için bordo desenli ipek mendili aksesuar olarak seçebilirsiniz.
◊ Rugan kemer-rugan ayakkabı ve kol düğmeleri de şık yılbaşı gecesi programları için idealdir. Mutlaka kullanın.
◊ Siyah kadife ceket ve kadife papyon yine en garanti seçenek olacaktır.

Partilerde garantili şıklık için 10 tüyo
Kemer: Beymen Collection 185 TL Ayakkabı: Avva 199 TL Papyon: Kiğılı 69.99 TL

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