Nasıl farklılık yaratırız?

Deri ceketlerin hemen her modelini vitrinlerde gördük. Bu ölümsüz parçayı diğerlerinden nasıl ayrıştırabiliriz, bakalım..



Haftanın kombini: Ramsey

Bu sezon deri ceket alacaksanız mutlaka farklı bir detayı, özelliği olmasına dikkat edin. Lakin deri ceketler son yedi-sekiz sezondur çok moda oldu, çok giyildi ve görüldü. Yapılacak her türlü değişik model ve renk yapıldı: Motorcu, hâkim yaka, bomber ve rocker... Ramsey markasının bu dokulu kabarcıklı hakim yaka deri ceketi diğerlerinden bir hayli ayrılıyor. Bu spor ama orijinal deri ceketi siyah ya da koyu lacivert jean ve cool postal ve botlarla tamamlayın.

SORUN, ANLATAYIM (Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!)

Soru: Kışlık paltolarda ne moda? Eski kabanlarımı verip kendime şık, orijinal ve uzun süre giyeceğim bir siyah palto almak istiyorum.

Cevap: Eğer uzun boyluysanız kendinize mutlaka siyah büyük ceket yakalı, kaşmir uzun bir palto alın. Bu sene siyah ya da lacivert uzun subay paltoları çok güzel. Militer ve dolayısıyla çok maskülen. Orta boyluysanız, diz üstünde biten kruvaze kesim, belki metal düğmeli, yine büyük yakalı kaşmir ya da kaşe kabanlardan alın. Beli kemerli de olabilir. Kısa boyluysanız hemen kalça altında biten, beli kemerli ya da bağlamalı hâkim yaka siyah, lacivert ya da asker yeşili kısa kabanlardan almanızı tavsiye ederim.

Bir ikonun çöküşü (5 üzerinden 1,5 yıldız)



Justin Timberlake albüm lansmanına demode giysilerle gelerek hayranlarını üzdü.

Justin Timberlake’in beklenen ‘Man of The Woods’ albümünün lansmanındayız. Şarkıcı, gayet doğal, günlük bir giyim örneği gösterirken, biraz özensiz olmuş ve sıradan görünmüş. Çünkü beklentimiz yüksek; o dünyaca ünlü bir popstar, arkasında milyonları sürüklüyor. Ve bu tarzda hiçbir yenilik yok. Rahat olabilir ama ürünler demode. En çok kürklü jean montu sevdim, diğer tüm ürünler out.

Benim önerim

Bence harika bir hediye olacak bir kolye. Paslanmaz çelikten üretilmiş bu Calvin Klein tasarımı, son derece maskülen ve şık bir aksesuar seçimi olacaktır.

Yapın / Yapmayın

+ Palto boyunu bacak boyunuza göre seçin. Kısa boylu erkekler uzun palto giymesin, montlar da onlara yakışır.

- Rocker deri ceketler, zımbalı montlar, ekose kabanlar demode oldu.