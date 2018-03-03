Kırmızı halıya ait...

Haftalardır dünyada kırmız halı ve ödül törenlerine katılan aktörlerin ve pop-starların fotoğraflarını yorumluyoruz. Buradaki Avva görseli ise hemen aklıma “Harika bir kırmızı halı kombini olabilirdi” düşüncesini getirdi. Mor ceketin, güzel bir mavi kumaş pantolonla uyumu harika. Kravat-papyon takmak yerine kaşmir veya ipek bir kaşkol ile mendil ne kadar yerinde ve farklı aksesuar birlikteliği olmuş. Burada önemli olan renklerin uyumu; beyaz gömlek de bu renkleri birleştiren ana ürün. Bu kombini en yakın düğün ya da mezuniyet töreninde deneyin.



Haftanın kombini: Avva

Sorun, anlatayım

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: İpek, kaşmir ceket ve kravatlarım var. Temizleme ve saklama önerileriniz neler?

Cevap: Narin ürünlerin, ipek, kaşmir, yün ve kadife gibi kumaşlardan yapılan eşyalarını temizliği de özel olmalı. Aslında hepsinin kuru temizleme yapılmasında yarar var. Zaten çoğu özel ürünün içinde yıkama talimatları vardır. Mesela yünlü kazak ve hırkalar genelde elde yıkanmalı, yatırarak kurutulmalı, asarak değil. Çamaşır makinesinde yıkanabilecek tek şey yüzde yüz koton olan gömlekleriniz olmalı. Kaban, kaşmir ceket ve ipekliler mutlaka kuru temizleme olmalı. Gamboçlarda ve koton bez torbalarda saklanmalı. Kadife ceket ve pantolonları da hav dediğimiz iplik yönüne doğru fırçalamalısınız, asla ters tarafa doğru değil.

Cesur ve janti

Brits Ödülleri’nde katılan Liam Payne var karşımızda. Yaşına göre yaptığı doğru seçimler dışında her zaman renk ve desen seçmesi de çok cesurca. Bu kombini yine mezuniyet veya yazın yapılacak casual düğünler için tercih edebilirsiniz. Mavi kruvaze ceket, beyaz ya da siyah triko veya tişört ile gayet genç ve janti bir kombin olur. İpek bir mendil ya da yaka iğnesini unutmayın. (5 üzerinden 4 yıldız)

Benim önerim

İndirimden alınacaklar listesinde bu hafta Mavi marka, yeşil parka-mont var. İç astarı parlak portakal renkte olduğundan sıcak ve neşeli bir havası var. Kırmızı, oranj triko ve ekose gömleklerle kombinleyin. Fiyatı 299 TL

Yapın / Yapmayın

+ Uzun ömürlü kullanabilmek adına şapkalarınızı kutularda saklayın. Ve mokasenlerinizi yaylı ayakkabılıklarda muhafaza edin.

- Takım elbise, blazer, yelek gibi düğmeli, astarlı ve içinde yün iplik olabilecek kıyafetleri çamaşır makinesine atmayın, çekecektir ve ütülenmeyecektir. Kuru temizleme en doğrusu.