Katlama sanatı

Bu kış için anahtar kelime: ‘Layering’ yani kat kat giyinme. Farklı desenleri, değişik malzemelerle buluşturan bu tarza bakalım...

Kış kombini yapmak, kıyafetleri kat kat kullanmak oldukça zevkli. Farklı renkleri, farklı malzemelerden kumaşları ve desenleri takımlayabilirsiniz...

İşte sıcak görünen, kat kat görünümle zenginleştirilmiş, şık bir kış kombini. Bir iki sezondur revaçta olan balıkçı yaka kazağı ve casual jean gömleği, koyu yeşil kruvaze bağlanan triko bir hırka-kabanla kombinleyerek farklı bir görünüm elde edebilirsiniz.



Haftanın kombini: Ramsey

Buradaki kilit ürün, metal düğmeli kruvaze bağlanan hırka-kabanlar. Triko olan ama içi astarlı bu hırka-ceketleri çok soğuklar bastırmadan sonbahar sezonunda kullanabilirsiniz.

Galada bir yalnız kovboy (5 üzerinden 3 yıldız)

‘Dunkirk’ sinema filminin galasındayız. Objektiflere gülümseyen, One Direction grubunun üyesi ve oyuncu Harry Styles. Galada her zamanki cool. Asi duruşuna yakışan bir aksesuar seçmiş. O da takım elbiseleriyle kombinlediği koyboy çizmeleri. Fütüristik çizgide, fazla modern takımıyla casual kovboy çizmeleri fazla kaçmış gibi. Ama yine de takımın dar ve dinamik kesimi kendisine oldukça yakışmış.

Benim önerim

Dijital pusula, termometre, 200 metreye kadar su geçirmezlik ve tüm G-Shock’ların ortak özelliği olan her türlü darbeye karşı dayanıklılık özelliğiyle doğa koşullarını seven erkekler için. Fiyatı: 1549 TL

SORUN ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Merhaba Başak Hanım, yeni işe başladığımdan fit ve şık takım elbiseler aldım. Fakat bu takımları klasik gömlek ve kravatla kombinlemek istemiyorum. Yerine ne önerirsiniz?

Cevap: Bunun için yapabileceğiniz çok moda ve dinamik çözümler var. Takımlarınız söylediğiniz gibi fit ise paçalar da dar demektir. Mutlaka renkli, desenli çoraplarla deri veya süet bağcıklı mokasenler veya loafer’lar giyin. Gömlek yerine takım elbise içine uygun olacak koyu renklerde, örneğin lacivert, füme ya da siyah balıkçı yaka kazak giyebilirsiniz. Fakat ince dokuması olması şart. Balıkçı trikoyu bahar sezonuna doğru çok ince koton dokumadan olan bisiklet yaka trikolarla değiştirirsiniz. Ayrıca ekose, şal veya puantiye desenli ipek ve koton mendiller de takımlarınıza farklılık katacaktır. Ayrıca yelek detayını atlamayın; örneğin, siyah takımınıza siyah yelek diktirebilirsiniz.