Kaban out napa in

Kışın yeni bir yıldızı var. Gündüzden geceye giyilebilecek, asi ve cool bir tarz yakalamayı garantileyen napa montlar!

En sevdigimiz eklektik kombinlerden biri. Hem casual bir havası var hem de en şık okazyonlardan birine rahatlıkla katılmanıza imkân sağlar. Gündüzden geceye devam etmek isteyen erkekler için harika bir seçim.



Haftanın kombini

Fermuar detaylı eşofman pantolonlar bu sene çok moda. Bunlardan bir tane mutlaka edinin, rahatlığını ve cool duruşunu kendiniz deneyimleyin. İçi yün detaylı deri napalar ise kışın en yeni kabanlarından olacak. Siyah dışında size bu napa kabanların koyu yeşil, camel ve krem rengini de öneririm. Sıcacık bir kış olsun.

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Hafta sonu bir düğüne katılacağım. Ama düz siyah takım giymek istemiyorum. Farklı ve genç ne olabilir takım seçeneğim?

Cevap: Düğünler için her zaman tercihiniz siyah veya çok koyu gri renkler olmalı. Ama siz düz siyah takım ve beyaz gömlek yerine siyah yelekli bir takım, siyah gömlek ve siyah kravat deneyebilirsiniz. Farklı olacaktır. Dikkat etmeniz gereken, siyah tonlarının birbirine yakın olması ve siyah rengin parlamaması. Mat ve aynı tonda siyahlarla ‘renge renk’ trendine uygun, farklı bir düğün kombini olacaktır. Aynı kombini koyu grilerlerle de yapabilirsiniz.

Hep siyah şart mı?

Leslie Odom JR ‘Murder on the Orient Express’ galasında fotoğraflanmış. Prada takımı çok doğru bir seçim. Hem rengi hem kombinlenmesiyle farklı. Risksiz şıklık ama yine de oldukça maskülen gözüküyor. Gözü yoran hiçbir detay yok ama yine de farklı olmuş. Tabii ki vücut ve duruş özellikle takım elbise giyiyorsanız çok önemli ancak siyahtan farklı renk seçmek son derece doğru bir karar. (5 üzerinden 5 yıldız)

Benim önerim

Spor-şık tarzı benimseyenler için iyi bir alternatif: Tissot Chrono XL NBA Takımı Koleksiyonu. Bu, altı NBA takımına özel tasarlanmış bir koleksiyon. Saatlerin kadranında her takımın logosu yer alıyor ve akrep yelkovanda takım renklerinden esinleniliyor. Koleksiyonerler için ideal. Fiyatı 1210 TL.

YAPIN - YAPMAYIN

+ Bereler ve mesaj kaygılı renkli beysbol şapkaları yavaş yavaş kombinlerinizle takmaya başlayın. Bordo, gri, lacivert ve koyu yeşil olanlarından birer tane dolabınızda dursun.

- Kasket ve fedora şapkalar hâlâ biraz out. Onların da zamanı gelecek. Bu kışı da bere ve keplerle geçireceğiz. Çünkü hâlâ trend olarak daha casual ve sporuz.