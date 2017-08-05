MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Başak Dizer >İndirimin yıldızları
"Başak Dizer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Başak Dizer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

İndirimin yıldızları

5 Ağustos 2017

Fiyatlar inmişken, üstelik önümüzde bayram tatili varken, alışverişe yüz çevirmek olmaz. Şu an dolabınıza girmesi gereken beş parçayı açıklıyorum...

İndirimin yıldızları

Renkli polo yaka tişörtler: Bu sezon altın yılını yaşıyorlar. Özellikle renkli olanlar... Hemen hemen her yaş grubu erkeğe yakışacak bir üründür. Hem bermudalarla, hem jean’lerle hem de koton pantolonlarla giyebilirsiniz. Nereden almalı: Brooks Brothers, Ramsey, Lacoste, Façonnable, Dockers, U.S Polo, Fred Perry.

İndirimin yıldızları

Mayo-şort: Hâlâ almadıysanız tam sırası. Her yer indirimdeyken kısa, dar kalıp, renkli bir şort alın. İster desenli, ister pastel renkli, ama mutlaka diz üstü olsun. Nereden almalı: H&M, Network, Vakkorama H2o, Vilebrequin, Façonnable, Marks&Spencer, Calvin Klein, Zara, Massimo Dutti, Diesel.

İndirimin yıldızları

Renkli koton pantolonlar: Özellikle tatilde yaz akşamları çok uygun olacaktır. Özellikle pastel mavi, yeşil tonlarını beyaz keten gömleklerle ve jean gömleklerle giyin. Yaz akşamları için renkli bermudalardan da alabilirsiniz. Nereden almalı: Damat-Tween, Ralph Lauren, Hugo Boss, Boyner.

İndirimin yıldızları

Gömlek: Jean keten, beyaz gömlek... Bu gömlekler tüm yazı sorunsuz pratik ve şık geçirmenizi sağlar. Plajdan ofise, yaz akşamı yemek ve toplantılarına kadar, her okazyona uygun olacaktır. Nereden almalı: Mavi, Brandroom, Koton, Network, Que.

Jean: Kombinini doğru yaptığınızda her yere giyilebilir. Her sezonun her mevsimin giysisi jean pantolonlar, indirimde olduğu için almanın tam zamanıdır. Sonbahar sezonuna da yatırım sayılır. Yaz için açık renklerde, beyaz ve bej bir jean ya da bu sezon moda olan yeşil, kırmızı ve saks rengi bir jean alabilirsiniz. Nereden almalı: Armani, Beymen, CK Jeans, V2K, Brandroom, H&M ve Zara.

X
﻿
Başak Dizer Başak Dizer Tüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri