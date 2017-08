İndirimin yıldızları

Fiyatlar inmişken, üstelik önümüzde bayram tatili varken, alışverişe yüz çevirmek olmaz. Şu an dolabınıza girmesi gereken beş parçayı açıklıyorum...





Renkli polo yaka tişörtler: Bu sezon altın yılını yaşıyorlar. Özellikle renkli olanlar... Hemen hemen her yaş grubu erkeğe yakışacak bir üründür. Hem bermudalarla, hem jean’lerle hem de koton pantolonlarla giyebilirsiniz. Nereden almalı: Brooks Brothers, Ramsey, Lacoste, Façonnable, Dockers, U.S Polo, Fred Perry.

Mayo-şort: Hâlâ almadıysanız tam sırası. Her yer indirimdeyken kısa, dar kalıp, renkli bir şort alın. İster desenli, ister pastel renkli, ama mutlaka diz üstü olsun. Nereden almalı: H&M, Network, Vakkorama H2o, Vilebrequin, Façonnable, Marks&Spencer, Calvin Klein, Zara, Massimo Dutti, Diesel.

Renkli koton pantolonlar: Özellikle tatilde yaz akşamları çok uygun olacaktır. Özellikle pastel mavi, yeşil tonlarını beyaz keten gömleklerle ve jean gömleklerle giyin. Yaz akşamları için renkli bermudalardan da alabilirsiniz. Nereden almalı: Damat-Tween, Ralph Lauren, Hugo Boss, Boyner.

Gömlek: Jean keten, beyaz gömlek... Bu gömlekler tüm yazı sorunsuz pratik ve şık geçirmenizi sağlar. Plajdan ofise, yaz akşamı yemek ve toplantılarına kadar, her okazyona uygun olacaktır. Nereden almalı: Mavi, Brandroom, Koton, Network, Que.

Jean: Kombinini doğru yaptığınızda her yere giyilebilir. Her sezonun her mevsimin giysisi jean pantolonlar, indirimde olduğu için almanın tam zamanıdır. Sonbahar sezonuna da yatırım sayılır. Yaz için açık renklerde, beyaz ve bej bir jean ya da bu sezon moda olan yeşil, kırmızı ve saks rengi bir jean alabilirsiniz. Nereden almalı: Armani, Beymen, CK Jeans, V2K, Brandroom, H&M ve Zara.