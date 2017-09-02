İndirimi tam 12’den vurun

Tatil rehavetine kapılıp alışverişe zaman ayıramadıysanız ya da eksikleriniz varsa, dikkat dikkat! Sezon öncesi son çıkıştayız. Bu ara almanız gereken parçaları açıklıyorum.

Beyler için yüzde seksene varan indirim sezonunda alınması gerekenler, daha ziyade klasik parçalardır. Durum buyken almanız gereken parçalar, şunlar:

◊ Beyaz blazer ceket, her eve lazım!

◊ Ekoseli keten kumaştan hafif bir ceketin hiç modası geçmez.

◊ Beyaz jean ya da beyaz koton pantolon kurtarıcıdır.

◊ Rengi fark etmez, bermudayı mutlaka her yaz giyersiniz.

◊ Açık renklerde süet loafer ya da ‘lace shoe’ dediğimiz yine açık renklerde ya da lacivert mokasen ayakkabı tüm kombinlerinizle olur.

◊ Rengârenk polo tişörtler demirbaştır.

◊ Takım elbise, koton ya da keten kumaştan olursa gelecek yaz için de ofis ve toplantılar için alternatif olur.

◊ İnce örgü trikolardan bir tane yazlık dolabınızda dursun.

◊ Keten gömleklerden 10 tane de alsanız 10 sene giyilir unutmayın. Ben sizin yerinizde olsam, keten gömleğin her rengini dolabımda bulundururum.

◊ Sandalet ve parmak arası deri sandaletlerden bir tane indirimden kapın. Gelecek yaz için hazır olsun.

◊ Levi’s 501 tipi jean’ler son dönemde popüler. O tip klasik mavi jean’lerden edinin.

◊ Aynı şekilde jean ceket modası da önümüzdeki yaz sürecek. Hatta sonbaharda da giyebilirsiniz.

Çerçeveniz eskidiyse, Klasik wayfarer çerçeveli bir güneş gözlüğü edinin.

Bu sezon popüler olan flamingo deseninden uzak durun.