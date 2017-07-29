İndirimde mayo alma rehberi

Deniz sezonunu çoktan açtık, sahillerle buluştuk. Bundan sonra gelsin devamı. Bir bayram tatili daha ve tabii uzun hafta sonu kaçamakları var. Bu yaz mayolarınız için sahilde, denizde, havuzda ve teknede ana fikir, renk, desen ve kısa boy.

Her erkeğin yazlık bavulunda bulunması gereken düz renk mayolarınız mutlaka olsun, fakat desenlilere da yüz çevirmeyin. Hangi desen derseniz şöyle başlayalım:

◊ Dijital yazlık manzara desenleri

◊ Tropikal bitki, çiçek, meyve ve hayvan desenleri

◊ Küçük geometrik desenler

◊ Hawaii ve tropikal ada desenleri

◊ Marin çizgileri

Bunlara dikkat edin

◊ Beli lastikli olanlar daha dinamik ve sportif durur. Çıtçıtlı, kemerliler ise daha genç gözükür.

◊ Diz üstü, tam baldır hizasında bitenler slim fit modeler bacağınızı en uzun gösteren olacaktır.

◊ Arkası cepli olanlar, size mayo kuruyken sahilde çok şey kazandırır.

◊ Kolay kuruyan paraşüt kumaşlarından mayolar var, mutlaka sorun.

◊ Sarışınlar, açık tenliler; pudra renklerini, kırmızı ve mavinin her tonunu giyebilirler. Pembe ve sarı, tenleriyle benzer renk olacağından güzel durmaz. Esmer tenliler ve bronzlaşanlar ise parlak kırmızı, fuşya, mor, pembe, oranj, parlak yeşil ve neon renkleri ve tabii ki beyaz rengi giyebilir.

◊ Desenli mayolarda kilolu beyler, mikro yani küçük desenlileri, uzun ve ince beyler uzunca bir mayo boyu, büyük palmiye ve tropikal çiçek desenlileri giyebilir.

Uzak durun!

◊ Sörf şortları tarihe karıştı.

◊ Dizinizin altında biten şortlardan uzak durun, sizi kısa gösterir.

◊ Rock ve punk desenleri, asker yeşili kamuflaj, militer desenler, kurukafa ve siyah, gri, kışlık koyu renkler, dizaltı biten uzun cepli sörf mayoları out.

+ Bu sezonun favori renkleri olan mavinin her tonuna, pembe, sarıya bir şans verin.

- Koyu lacivert, koyu gri, füme siyah, nefti yeşil, bordo mayo almayın.