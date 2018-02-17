İndirimde bahar alışverişi



Haftanın kombini: Marks&Spencer

Biliyorum daha kış aylarını bitirmedik ve öyle kara bir kış da geçirmedik ama mart ayı itibariyle artık yeni sezona, yani ilkbahara giriyoruz. Size burada bir püf noktası verebilirim. Hazır şu an kış indirimi sürüyorken sevdiğiniz erkek markalarından ilkbahar sezonunda da giyebileceğiniz ürünleri kapın. Örneğin Marks&Spencer markasının yandaki kışlık kombinini gayet güzel ilkbaharda da giyebilirsiniz. Sezonluk üretilen, dört cepli koyu yeşil bir mont, pamuklu, uzun kollu polo yaka çizgili bir tişört ve ekru renk chino koton pantolon... Tam sezonluk bir kombinasyon. Hem de indirimde. Bu hafta sonu indirimden bahar ürünleri alma fırsatını kaçırmayın.

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Merhaba Başak Hanım, iş için fit ve alternatif şık takım elbiseler aldım. Fakat bu takımları klasik gömlek ve kravat ile kombinlemek istemiyorum. Yerine ne önerirsiniz?

Cevap: Bunun için yapabileceğiniz çok moda ve dinamik çözümler var. Takımlarınız söylediğiniz gibi fit ise paçalar da dar demektir. Renkli, desenli çoraplarla deri veya süet bağcıklı mokasenler veya loafer’lar giyin. Gömlek yerine takım elbise içine uygun olacak koyu renklerde, örneğin lacivert, füme ya da siyah balıkçı yaka kazak giyebilirsiniz. Fakat ince bir boğazı ve dokuması olması sart. Ayrıca ekose, şal veya puantiye desenli ipek ve koton mendiller de takımlarınıza farklılık katacaktır. Ayrıca yelek detayını atlamayın; örneğin siyah takımınıza siyah yelek diktirebilirsiniz.

Ağır ve sıkıcı (5 üzerinden 3 yıldız)

Bu hafta Prens Harry’nin tarzını mercek altına aldık. Yaşından büyük kombinler yapsa da sonuçta kraliyet ailesine mensup bir prens olduğu için sofistike ve ağırbaşlı görünümün hakkını veriyor. Fakat İtalyan tarzını ve kalıplarını hiçbir zaman yenemeyen İngiliz stili de fazlasıyla hissediliyor. Daha renkli giyse (mesela bordo, koyu yeşil, mavi ya da lacivert) ve kalıplar üzerine daha iyi otursa tam olacak.

Benim önerim

Fendi, İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonunda yer alan Tropical Shine güneş gözlükleriyle tropik adaların parlak güneşi ve palmiyelerin esintisine bir yolculuk gerçekleştiriyor. 650 TL

YAPIN / YAPMAYIN

+ İndirimden ilkbahar sezonu da giymek için, blazer ceket, açık renk pardösü, 4 cepli safari montları, renkli puf yelekler, ince pamuk trikolar, jean, renkli koton pantolonlar, açık renk gömlek ve uzun kollu tişörtler alın.

- İndirimden, kendinizi kaptırıp sırf ucuz diye seneye moda olmayacak rock deri siyah ceketler, zımbalı ürünler, yazılı, numara baskılı tişört-sweatshirt ve yeşil parka almayın.