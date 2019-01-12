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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

İki renk arasında

12 Ocak 2019

Yenilik isteyenlere dev hizmet: Degrade paltoyla kombin yapma sanatı burada...

Yenilik mi dediniz? Alın size yeni yılda alıp giyeceğiniz farklı, özgün bir kaşe palto. İki renkli yani degrade dediğimiz teknikte yapılmış. Alt kısmı koyu gri renkten üste doğru beje açılan bir rengi var. İddialı mı ? Evet iddialı ama AVVA markasını imaj görselinde yaptığı kombinleme ile yani siyah balıkçı yaka bir kazak ve bej pantolon ile çok şık durur. Hatta bej jean ile bu iddiayı yumuşatıp, gün içinde ofise bile giyebilirsiniz. Siyah deri eldiven ve siyah ya da nubuk kahve bilekli fermuarlı botlar harika olur. Siyah pantolon ve siyah jean ile de çok pratik bir kombinleme olacaktır.
İki renk arasında
SORUN ANLATALIM!
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Eşim genellikle benim yerime alışverişe çıkar. Ama kalıplar ve renkler konusunda anlaşamadığımız oluyor. Klasik ve sade erkek stili için ne tavsiye edersiniz?
Cevap:
Türk kadınları erkeklere göre daha cesur ve yenilikçidir. Türk erkeği hâlâ biraz garantici ve klasik. Ama hem klasik hem stil sahibi olmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Yeter ki klasik olurken eski moda ve hantal gözükmeyin.
İşte alışveriş listesi:
Üzerinize tam oturan şık bir lacivert blazer.
Kalıbı bol olmayan, paçaları uzun olmayan slim-fit koyu gri ve lacivert bir chino pantolon.
Yakası sert ve dik duran beyaz gömlekler.
Deri ve rugandan kaliteli ayakkabı, bot , kemer, aksesuarlar ve iyi bir saati de unutmayın.
Muhteşem ikili
İki renk arasında
Geçen hafta düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni’nde favorim bu... Idris Elba’nın Oswald Boateng marka lacivert -siyah smokiniyle düğmeli yaka gömleği tam da geceye uygundu.

İki renk arasında

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