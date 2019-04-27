Hafta sonu kaçamağı için

Bu kombin tam da ilkbahar-yaz sezonunda sizi kurtaracak parçalara sahip.
İşte iki günlük hafta sonu şehir dışı kaçamağı için hazırlayacağınız bavulda olması gerekenler. Ramsey’in yeni sezon imaj görsellerinden bu kombin tam da ilkbahar-yaz sezonunda sizi kurtaracak parçalara sahip. Beyaz ve çok açık mavi jean olmazsa olmaz. Ve süet loaferlar sizi her ortamda parlatır. Burada önemli olan parça ise hem şık hem son derece spor ve pratik olan astarsız triko ceketler. Bu tarz ince astarsız kumaş veya triko ceketlerin içine gömlek bile doku olarak kalın kalıyor. Siz ince bir tişört ya da polo yaka tişörtlerle kombinleyin. Ceket kol ve etek boylarının kısa olması tamamen moda olmasından. Pantolon paçaları da kısa ama dar değil. Bol aksesuar, bileklik, kolye ve gözlüğünüzü de takmayı unutmayın.
SORUN, ANLATAYIM Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli! Soru: Hafta sonu tatili için iki günlük pratik seyahat çantası hazırlamak istesem içine neler koymalıyım? Cevap: Eğer iki ya da üç günlük bir tatile gideceksiniz almanız gerekenler listesi şöyle olmalıdır: Deniz kenarı ise tercih yeriniz mutlaka bir bermuda şort ve bir de açık renk jean koyun. Kolay değiştirebilmek için bol bol tişört, akşam serinleyeceği için beyaz koton bir gömlek ve triko kazak yeterli olacaktır. Yanınıza mutlaka ince bir safari-ceket, kolsuz puf yelek ya da jean ceket alın. Gözlüğünüzü, mayonuzu almayı unutmayın. Bir loafer ayakkabı bir de spor ayakkabı almanız yeterli. Bir tanesini yolda ayağınıza giyeceğiniz için rahatça küçük bir çantaya sığdırabilirsiniz. Benim önerim Renkli bahar
Camper, yüzde 100 geri dönüşümlü tabanlara sahip hafif Drift modelleriyle hem kadın hem de erkeklere farklı bir stil sunuyor. Fiyatı 599 tl
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Hafta sonu kaçamağı için
Bu kombin tam da ilkbahar-yaz sezonunda sizi kurtaracak parçalara sahip.
İşte iki günlük hafta sonu şehir dışı kaçamağı için hazırlayacağınız bavulda olması gerekenler. Ramsey’in yeni sezon imaj görsellerinden bu kombin tam da ilkbahar-yaz sezonunda sizi kurtaracak parçalara sahip. Beyaz ve çok açık mavi jean olmazsa olmaz. Ve süet loaferlar sizi her ortamda parlatır. Burada önemli olan parça ise hem şık hem son derece spor ve pratik olan astarsız triko ceketler. Bu tarz ince astarsız kumaş veya triko ceketlerin içine gömlek bile doku olarak kalın kalıyor. Siz ince bir tişört ya da polo yaka tişörtlerle kombinleyin. Ceket kol ve etek boylarının kısa olması tamamen moda olmasından. Pantolon paçaları da kısa ama dar değil. Bol aksesuar, bileklik, kolye ve gözlüğünüzü de takmayı unutmayın.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Hafta sonu tatili için iki günlük pratik seyahat çantası hazırlamak istesem içine neler koymalıyım?
Cevap:
Eğer iki ya da üç günlük bir tatile gideceksiniz almanız gerekenler listesi şöyle olmalıdır:
Deniz kenarı ise tercih yeriniz mutlaka bir bermuda şort ve bir de açık renk jean koyun. Kolay değiştirebilmek için bol bol tişört, akşam serinleyeceği için beyaz koton bir gömlek ve triko kazak yeterli olacaktır. Yanınıza mutlaka ince bir safari-ceket, kolsuz puf yelek ya da jean ceket alın. Gözlüğünüzü, mayonuzu almayı unutmayın. Bir loafer ayakkabı bir de spor ayakkabı almanız yeterli. Bir tanesini yolda ayağınıza giyeceğiniz için rahatça küçük bir çantaya sığdırabilirsiniz.
Benim önerim
Renkli bahar
Camper, yüzde 100 geri dönüşümlü tabanlara sahip hafif Drift modelleriyle hem kadın hem de erkeklere farklı bir stil sunuyor. Fiyatı 599 tl