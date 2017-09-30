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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Ekim alışverişi

30 Eylül 2017

İşte alışveriş yapmayı sevmeyenler için dev hizmet: Size tüm sezon ihtiyaçlarınızı beş parçayla halledebileceğinizi söylesem, ne dersiniz?

Pazar itibarıyla sonbahara iyiden iyiye girmiş olacağız. Ekim, nasıl giyinilmesi gerektiğine bir türlü karar verilemeyen ama en çok alışveriş yapılan aylardandır. Biz modaya gönül verenler için ise aynı zamanda yeni sezonun en güzel ayıdır. Sezon alışverişi yapılacak mağazalar yeni ürünleri ve tüm bedenleriyle bizi bekler. Üstelik hava da yormayacak bir serinliktedir, size yardımcı olur. Hazırsanız haydi, gecikmeden sonbahar alışverişine başlayalım. 

BU SEZON ALMANIZ GEREKENLER

Trençkot
Chelsea bot
Sezonluk astarsız bir blazer ceket
Ağaç tutacaklı bir şemsiye
Kolsuz puf yelek
Ekim alışverişi

Trençkotu her sezon es geçmeden yazabilirim. Bir erkeğin dolabında her zaman olması gereken bir klasiktir. Erkeği hem maskülen hem de ağırbaşlı, kombinini de zengin gösterir. Yanına şık bir şemsiye alıp gıcır gıcır botlarla tamamlarsanız, ister jean’le giyin, ister kumaş pantolonla; size ayrı bir hava verecektir.

Ekim alışverişi

Bunlara dikkat edin
◊ Trençkota iyi bir para harcayacaksanız, yani bir nevi yatırım gözüyle bakıyorsanız, klasik bir model seçin. Bej ya da taş rengi olsun.
◊ Halihazırda bir trençkotunuz varsa ikincisini gövdesi lacivert, yakaları farklı renkte ve iç astarında farklı bir kumaş kullanılanlardan seçebilirsiniz.
◊ Beli kuşaklı modeller hiçbir zaman üzmez; garanti seçimdir.
◊ Şu mağazalara uğramadan geçmeyin: Burberry, Kip, Pierre Cardin, Cacharel, Damat Tween, Sarar, Hugo Boss, Ralph Lauren, Calvin Klein, Corneliani, Gucci.

+ Gocuğu andıran shearling palto ve yelekler çok revaçta.

- Bomber montlar sizce de artık kabak tadı vermedi mi?

 

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