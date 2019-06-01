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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Doğanın çağrısı

1 Haziran 2019

Tatil denince aklınıza sadece güney gelmesin. Bu hafta sonunu yakın yerlerde doğayla bütünleşerek geçirin. Üstelik şıklığınızdan taviz vermeden...

Moda akımlarından, şehir hayatından, ‘olmazsa olmazlardan’ biraz uzaklaşalım diyorum. Hafta sonu kaçamakları sadece sahil ve güneyde olmak zorunda değil. Uzun yol yapmanıza gerek yok. Bulunduğunuz şehirde yakın çevrede göl, deniz gibi yerlere kamp yapmak ve balık tutmaya gidebilirsiniz. Her güzel güneşli günden faydalanalım. Arabamıza atlayıp doğayla baş başa günübirlik konforlu bir gün geçirelim.

Doğanın çağrısı

Fotoğraf çok özendirici değil mi? Bu imaj görseldeki parçalar Columbia markasından. Columbia ‘outdoor’ dediğimiz yaz-kış doğa şartlarına uygun teknolojik kumaştan üretilmiş, sportif ama son derece güncel moda ürünler geliştiriyor. Sizi güneşten koruyacak, serin tutacak uzun kollu tişörtler, yağmur ve rüzgârdan koruyacak yağmurluklar, çabuk kuruyan mayo-şortlar ve tabii ki çok farklı modellerde kepler, şapkalar ve konforlu keten sneaker’lar. Biri mutlaka sizin zevkinize göre.

Ojelere yorum yok!

Son zamanlarda gördüğüm en iyi stil ve kombinleme olmuş. Özellikle pop starlardan ve rock starlardan beklediğimiz orijinallikte. 25 yaşındaki müzisyen Harry Styles 2018’den beri Gucci ile anlaşmalı çalışıyor ama bu kombin baştan aşağı markanın imzasını taşımıyor. Sadece el çantası Gucci. Harry Styles Alessandro Michele’nin defilesine tasarımcının kendisine özel yaptığı kremrengi ve beyaz kostümüyle katıldı.  Şovu kulisten seyretti. Ojeler için çok yorum yapamayacağım. Ama gözlük çok iyi.

Doğanın çağrısı

Benim önerim

Çok sevdim!
Siyah-beyazın sofistike birlikteliği, tıpkı yin-yang uyumu gibi bir sneaker’a yansırsa ortaya bu güzellik çıkıyor. Adidas Originald YUNG-96 model bu spor ayakkabı. Ne dersiniz, genç, dinamik, cool babalara Babalar Günü hediyesi olabilir mi? 639 TL

Doğanın çağrısı

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