Bomber trendine devam

Haftanın kombini: Cacharel

Sportif ve dinamik geçireceğiniz hafta sonlarında sezonluk montlar kurtarıcınız olur. Örneğin Cacharel markasının bu kombininde bomber dediğimiz belden büzgülü kısa montlara bir örnek var. Bu sefer polyester değil, sıcacık kumaştan kapitone yapılmış. Yağmur için çok uygun değil ama farklı hava değişimlerinde sırt çantanıza atılacak cinsten. Gri olduğuna bakmayın. Altına bej, yeşil ya da mavi koton pantolonlardan veya beyaz jean’lerden giyin. Ve artık her markada bulunan sırt çantalarından edinin. Şehirli dinamik erkeklerin sırt çantası olmazsa olmaz.

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: İlkbahar alışverişi için ilk olarak trençkot almaya karar verdim. Dikkat etmem gereken konular nedir?

Cevap: Trençkota iyi bir para harcayacaksanız, yani bir nevi yatırım gözüyle bakıyorsanız, oldukça klasik bir model seçin. Rengi de bej ya da taş rengi olsun.Trençkot kalça altında, dizin hemen üzerinde biter. Diz altı olanlar uzun pardösü olacaktır. Kısalar da mont olur. Atlamayın. Trençkot için şu mağazalara uğramadan geçmeyin: Burberry, Kip, Pierre Cardin, Cacharel, Damat-Tween, Kiğılı, Ramsey,Hugo Boss, Ralph Lauren, Calvin Klein, Avva.

Beyazın en iyi hali

Bu hafta 22 yaşında ‘Call Me By Your Name’ filmi ile Oscar Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu adayı bir aktör var karşımızda; Timothee Chalamet. Biz onu kırmızı halıdaki duruşu ve kombiniyle de tebrik etmek istedik. Bembeyaz giyinmenin moda olduğunu yazmıştık ama smokini bembeyaz giymeyi akıl edememiştik. Harika Berlutti marka smokini ile Timothee bize çok iyi örnek olmuş oldu.Ben farklı renkte bir bot önerirdim ama yine de çok çok özenli, orijinal ve şık.

Benim önerim

Haftanın ürününde her bütçeye farklı bir saat üreten G-Shock’lar var. Özellikle hediye olarak düşünebilirsiniz. Bu saatlerin en büyük özelliği ise doğa sporları için tasarlanması. 548 TL

YAPIN / YAPMAYIN

+ Beli kuşaklı trençkot sizi hiçbir zaman üzmez. Hep garanti seçimdir.

- Kiloluysanız desenli trençkotlardan uzak durun. Siyah, lacivert ve bej düz modellerden şaşmayın.