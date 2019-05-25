Başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun oynadığı ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ 60’lı yılların sonunda geçiyor. Ve o dönemin yaz modası, bu senenin de en popüler görünümü olmaya aday.
Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ filminden haberiniz varsa ve çekimlerine rastladıysanız, 60’ların sonu ve 70’lerin başında geçtiğini görmüşsünüzdür. 60’lı yıllar modası ve etkisinde olan bir Hemington görseli karşınızda. Bu dönemin moda stillerini seviyor ve kendinize yakın buluyorsanız bu yaz, bu geometrik desenli, triko örgülü, polo yaka tişörtlerin çok revaçta olduğunu söyleyeyim. Değişik renk ve desenlerde alabilirsiniz. Altına uygun renklerde chino pantolonlar ve espadril ayakkabılar giyerek tam da o dönemin yaz modasını bugüne taşıyabilirsiniz. Sahilde şortlarla da giyilebilen bu triko polo yaka tişörtler bu yazın en yeni, en konforlu ve kolay kombinlenen ürünlerinden.
Brad Pitt yine şaşırtıyor
Bu hafta Cannes Film Festivali’ndeki ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ tanıtımında Leonardo DiCaprio-Brad Pitt ikilisini son derece klasik ama şık smokinleriyle kırmızı halıda görmüşsünüzdür. DiCaprio’nun hiçbir zaman kıyafet ve moda iddiası olmamıştır ama Pitt arada stiliyle bizi şaşırtır. Bu ikiliyi aynı filmde görmek çok kişinin hayali olduğu için çok seyredileceğe benziyor. Benim de en sevdiğim, bu ay Amerikan Esquire dergisi için yaptıkları çekimlerinde gördüğüm ve yukarıda da anlattığım 70’li yılların modası, polo yaka triko tişörtlerden bol bol giymiş Brad Pitt oldu.
Benim önerim Son derece konforlu, pratik ve sportif olan bu cepli koton gömlek, yaz aylarında sizi hem ofiste hem de hafta sonu programlarınızda kurtaracak cinsten. Columbia mağazalarında bulabilirsiniz. Fiyatı 499.99 TL.
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Biraz polo oynayalım
Başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun oynadığı ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ 60’lı yılların sonunda geçiyor. Ve o dönemin yaz modası, bu senenin de en popüler görünümü olmaya aday.
Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ filminden haberiniz varsa ve çekimlerine rastladıysanız, 60’ların sonu ve 70’lerin başında geçtiğini görmüşsünüzdür. 60’lı yıllar modası ve etkisinde olan bir Hemington görseli karşınızda. Bu dönemin moda stillerini seviyor ve kendinize yakın buluyorsanız bu yaz, bu geometrik desenli, triko örgülü, polo yaka tişörtlerin çok revaçta olduğunu söyleyeyim. Değişik renk ve desenlerde alabilirsiniz. Altına uygun renklerde chino pantolonlar ve espadril ayakkabılar giyerek tam da o dönemin yaz modasını bugüne taşıyabilirsiniz. Sahilde şortlarla da giyilebilen bu triko polo yaka tişörtler bu yazın en yeni, en konforlu ve kolay kombinlenen ürünlerinden.
Brad Pitt
yine şaşırtıyor
Bu hafta Cannes Film Festivali’ndeki ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ tanıtımında Leonardo DiCaprio-Brad Pitt ikilisini son derece klasik ama şık smokinleriyle kırmızı halıda görmüşsünüzdür. DiCaprio’nun hiçbir zaman kıyafet ve moda iddiası olmamıştır ama Pitt arada stiliyle bizi şaşırtır. Bu ikiliyi aynı filmde görmek çok kişinin hayali olduğu için çok seyredileceğe benziyor. Benim de en sevdiğim, bu ay Amerikan Esquire dergisi için yaptıkları çekimlerinde gördüğüm ve yukarıda da anlattığım 70’li yılların modası, polo yaka triko tişörtlerden bol bol giymiş Brad Pitt oldu.
Benim önerim
Son derece konforlu, pratik ve sportif olan bu cepli koton gömlek, yaz aylarında sizi hem ofiste hem de hafta sonu programlarınızda kurtaracak cinsten. Columbia mağazalarında bulabilirsiniz. Fiyatı 499.99 TL.