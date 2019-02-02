Bir pastel hadisesi

HAFTANIN KOMBİNİ
İki sezondur renge renk ve tona ton giyinmenin ne kadar moda olduğundan bahsedip duruyoruz.
Geçen yazdan devam olarak, bu kış sezonu da bu beyaz veya krem akımına katılabilirsiniz. Yani pastel renkler, pudra renkleri, çok açık gri, ekru-krem renginde ve bembeyaz giyinmek erkekler için de çok moda. Bunun en güzel örneği ise Network’ün bu imaj görselinde saklı. Mutlaka bir krem rengi boğazlı kazak kurtarıcıdır. Kremrengi koton ya da chino pantolon ve aynı renk mont kombinleyin. Bu kombin camel veya koyu bej botlarla çok güzel olur. Berenizi de farklı bir renk seçebilirsiniz.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru: Golfe başlamak istiyorum ama ne giyilir ne giyilmez bir fikrim yok. Ne önerirsiniz?
Cevap: Golf uzun saatler yapılacak bir spor. Çok fazla hareket rahatlığı gerektirir. Bu sebeple en önemli şey spor ayakkabınız. Golf için üretilen modeller ya da yürüyüş ayakkabıları uygun olacaktır. Gelelim kıyafetlere... Bunlar şart olmasa da hakkını vermek için düğmeli yaka Oxford gömlek, şort, uzun çoraplar, kasket veya rahat kesim chino koton pantolon ve polo yaka tişörtler, yanınıza ekstra alacağınız renkli trikolar ile başlayabilirsiniz. Jean ile golf yapılmaz.
Smokin dediğin...
Oscar öncesi son büyük sinema etkinliği olan Annual Screen Actors Guild Awards töreni geçen günlerde Los Angeles’ta gerçekleştirildi. Aktörler, klasik ama çok şık, hatasız smokinleri ile özenli ve şık gözüküyorlardı. Bradley Cooper, Sterling K. Brown ve Jason Bateman favorilerimdi. Şal yaka smokinler özellikle hafif bir kruvaze ile daha da yeni gözüküyor. Smokinleri normal yaka gömlek, ince ipek siyah kravat ve papyon ile de takabilirsiniz.
Benim önerim
Maksat motivasyon
Sabahları koşuya çıkıyoruz ve partnerlerimize bu eşofman takımından alıyoruz. Performans kıyafetleri ve ayakkabıları sporu daha zevkli ve ciddi hale getirir. Hem motivasyon olsun hem sıcak tutsun. Ve de çok terletmesin tabii ki. 517 TL
Bir pastel hadisesi
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HAFTANIN KOMBİNİ
İki sezondur renge renk ve tona ton giyinmenin ne kadar moda olduğundan bahsedip duruyoruz.
Geçen yazdan devam olarak, bu kış sezonu da bu beyaz veya krem akımına katılabilirsiniz. Yani pastel renkler, pudra renkleri, çok açık gri, ekru-krem renginde ve bembeyaz giyinmek erkekler için de çok moda. Bunun en güzel örneği ise Network’ün bu imaj görselinde saklı. Mutlaka bir krem rengi boğazlı kazak kurtarıcıdır. Kremrengi koton ya da chino pantolon ve aynı renk mont kombinleyin. Bu kombin camel veya koyu bej botlarla çok güzel olur. Berenizi de farklı bir renk seçebilirsiniz.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru: Golfe başlamak istiyorum ama ne giyilir ne giyilmez bir fikrim yok. Ne önerirsiniz?
Cevap: Golf uzun saatler yapılacak bir spor. Çok fazla hareket rahatlığı gerektirir. Bu sebeple en önemli şey spor ayakkabınız. Golf için üretilen modeller ya da yürüyüş ayakkabıları uygun olacaktır. Gelelim kıyafetlere... Bunlar şart olmasa da hakkını vermek için düğmeli yaka Oxford gömlek, şort, uzun çoraplar, kasket veya rahat kesim chino koton pantolon ve polo yaka tişörtler, yanınıza ekstra alacağınız renkli trikolar ile başlayabilirsiniz. Jean ile golf yapılmaz.
Smokin dediğin...
Oscar öncesi son büyük sinema etkinliği olan Annual Screen Actors Guild Awards töreni geçen günlerde Los Angeles’ta gerçekleştirildi. Aktörler, klasik ama çok şık, hatasız smokinleri ile özenli ve şık gözüküyorlardı. Bradley Cooper, Sterling K. Brown ve Jason Bateman favorilerimdi. Şal yaka smokinler özellikle hafif bir kruvaze ile daha da yeni gözüküyor. Smokinleri normal yaka gömlek, ince ipek siyah kravat ve papyon ile de takabilirsiniz.
Benim önerim
Maksat motivasyon
Sabahları koşuya çıkıyoruz ve partnerlerimize bu eşofman takımından alıyoruz. Performans kıyafetleri ve ayakkabıları sporu daha zevkli ve ciddi hale getirir. Hem motivasyon olsun hem sıcak tutsun. Ve de çok terletmesin tabii ki. 517 TL