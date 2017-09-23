Bir erkek için nasıl alışveriş yapmalı?

Biz kadınlar alışveriş ve kıyafet söz konusu oldu mu saatlerce sohbet edebiliriz fakat asıl maharet partnerlerimiz, yani erkekler için doğru ürünleri seçebilmekte. Bu sezon vitrinleri kendiniz için dolaşırken eminim gözünüze erkek arkadaşınız, kocanız, oğlunuz ya da babanız için de, birkaç güzel parça ilişmiştir. İşte şimdi onları toparlama zamanı... Benim de bu konuda birçok favori parçam var. Olmazsa olmaz değil ama ‘olursa çok stil olur’ parçalar bunlar.

İyi kesim bir jean pantolon

Jean her mağazada satılan, kolay bulunan ama erkek vücuduna iyi bir kesimde oturduğu zaman, kendini gösteren bir parçadır. Bu konuda hemen yılmayın, mutlaka onun vücuduna uyacak bir kesim vardır. Size tavsiyem ağartılmamış kumaştan, koyu renk, slim fit, hafif likralı bir jean almanız.

Yünlü lacivert blazer ceket

Bir erkeğin dolabında spor ve şık olmak üzere en az iki tane lacivert blazer olmalı. Size tavsiyem bu sene astarsız ve vatkasız kaşmir veya yünlü kumaştan hafif ceketlerden alın. Etek boyu kısa olsun, unutmayın.

İnce deri ceket

Deri ceket erkeği bir anda oldukça maskülen yapar. Füme, siyah veya camel renk ama spor bir deri ceket alın. Boyu kısa olsun. Beli lastiksiz ve hâkim yaka ‘biker’ bir deri ceket her erkeğe yakışacaktır.

Belden kuşaklı, bej trençkot

Bu parça bence olmazsa olmazlar arasında en önde geliyor. Bej bir trençkot evladiyelik klasiklerdendir. Yatırım parçasıdır. Kaliteli bir trençkot alın. Kış ayları için de ceket yakalı, dizin üstünde biten kaşe yad a kaşmir kumaştan düz kesim bir kaban alabilirsiniz.

Yelek

Bağımsız kullanılan bir yelek, kurtarıcı olur. Gri çizgili ya da siyah çizgili bir yelek isterse sadece gömlek ve pantolonla bile aradığı şıklığı ona anında verecektir; hem de ceket kullanmadan. Takım elbise ile de harika bir üçlü olurlar.

Mikro desenli, ipek ya da yünlü cep mendilleri

Mendili herkes her ortamda takamaz. Fakat mendiller şıklık garantisidir. Ona, siyah takım elbisesiyle takabileceği beyaz koton cep mendili alarak işe başlayabilirsiniz. Lacivert blazer ceketlerle de yünlü bordo, mürdüm ve koyu yeşil renkler olabilir.

Deri eldiven

Bir anda bütün kışlık kombini şıklaştırır. Özenli ve maskülen bir görüntü verir. Seçiminizi siyah, kahverengi ve dar modellerden yana kullanın.

Deri vintage bir postacı çantası ve klasik formlarda gözlük

Bu iki parça zaten çokça aksesuar kullanmayan erkekler için tam bir şıklık garantisidir. İddialıdır. Bu aksesuarları seçerken vintage ya da

klasikleşmiş özel parçalardan alın.