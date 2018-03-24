Başak Dizer Tatlıtuğ ile erkek stili

Tepeden tırnağa

Jean’i yine jean ile kombinlemek çok moda. Önemli olan püf noktalarını bilmek.

‘Denim on denim’ trendinin iyi bir örneği, Cindy Crawford’ın çocukları Kaia ve Presley Gerber’ın yer aldığı Calvin Klein kampanyası. Biliyorsunuz jean pantolonları, jean ceketler ya da gömleklerle giymek çok revaçta. Gömlek ve ceketlerin tam sezonuyken, bu tarzı dilerseniz denim kravat, yelek ve papyon, hatta denim botlarla bile kombinleyebilirsiniz. Renk modasını da unutmayın. Açık mavi, beyaz ya da açık griyi tercih edebilirsiniz. Ağartılmış modeller de halihazırda moda.

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru:

Mezuniyet törenimde genç ve farklı görünmek istiyorum. Ne önerirsiniz?

Cevap:

Mezun olacakların genç vücutlarına uygun olacak slim-fit kesimler ve dinamik modeller seçmeleri gerekir. Kısa ceketler ve kısa paça boyu ideal seçim... Ayrıca bu yaz sadece siyah ve beyaz giymeye mecbur değilsiniz. Açık mavi, gümüş, kum ve taş renkleri gibi pastel tonlarda takım elbise tercih edebilirsiniz. Mezuniyet geceniz büyük bir otelde değilse, smokin takımı yerine üzerinize tam oturan, küçük yakalı koton-saten bir takım elbise alabilirsiniz. Davetiniz çok şık bir balo şeklinde olacaksa siyah takımdan vazgeçmeyin. İçine de mutlaka bembeyaz bir gömlek giyin.

Yapın:

Jean pantolonlarda garanti model ‘boru paçalar’. Özellikle paçaları dışa kıvırarak giyin.

Bilekli botlarla, postallarla asi şekilde kombinleniyor.

Yapmayın:

Skinny jean’lerin bu ara eski havası yok. Kısa paça, İtalyan stilini seviyorsanız bile, bir ara vermekte fayda var.

Asi ve şık





İsviçreli saat üreticisi IWC oyuncu Bradley Cooper ile dünya çapında bir reklam kampanyasını başlatmak üzere. İsviçreli saat üreticisi, ilk defa bir reklam kampanyasında tek bir marka yüzü ile ilerlemeye karar verdi. Los Angeles’ta yapılan çekimlerde Cooper’ı vintage bir uçağın önünde motosiklet üzerinde gösteren bir görsel var. Burada Bradley Cooper’ın Steve McQueen’e gönderme yapan tarzı genç ve dikkat çekici.

Benim önerim

Her eve lazım, olmazsa olmaz siyah deri sırt çantası alternatiflerini bulup sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugünün sevdiğim parçası ise Cacharel’den. Sade, basit ama sofistike duruyor. 999 TL