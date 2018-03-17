Bahar takımı

Bu sezonda karşımıza çıkan yenilik: Ekru ya da beyaz aşındırılmış denimden yapılmış takımlar.



Haftanın kombini: H&M

Havalar ısınıyor, dolabınız değişime hazır mı? Kendinize yeni bir imaj arıyorsanız, not alın: İlkbaharın habercisi açık renkler ve özellikle de beyaz, ekru ve türevleridir. Denim ceket, metal düğmeleriyle aşındırılmış olarak koton pantolonların üstüne bile tişörtlerle giyilebilir. Kışın giydiğiniz siyah ve lacivert denim ceketlerin yerine ilkbahar- yaz sezonunda açık ekru, krem, taş veya beyaz denim ceket ve pantolonlar deneyin. Beyaza beyaz kombin trendi ise aynen devam ediyor.

SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Hafta sonu bir düğüne katılacağım. Düz siyah takım giymek istemiyorum. Farklı ve genç görünmek adına seçeneğim ne olabilir?

Cevap: Düğünler için her zaman tercihiniz siyah veya çok koyu gri renkler olmalı. Ama siz düz siyah takım ve beyaz gömlek yerine siyah yelekli bir takım, gömlek ve kravat deneyebilirsiniz. Farklı olacaktır. Dikkat etmeniz gereken siyahın tonlarının birbirine yakın olması ve parlamamasıdır. Mat ve aynı tonda

siyahlarla ‘renge renk’ trendine uygun, farklı bir düğün kombini olacaktır. Aynı kombini koyu grilerlerle de yapabilirsiniz.

Çiftlerin uyumu

Prens Harry-Meghan Markle çiftinin nişan haberiyle eski ışıltısını yitiren Prens William- Kate Middleton ikilisi, bir yardım etkinliğindeydi. Çift, uyumlu tercihleriyle moda otoritelerinden alkış toplasa da özellikle Prens William’ın stil seçimleri biraz fazla klasik. Daha farklı bir kravatla hareket katabilirdi. (5 üzerinden 4 yıldız)

Benim önerim

Hafta sonu kaçamakları için birebir: Vakkorama’da satılan ‘Weekender’ çanta. Rengi klasik ve şık. Modeli ise son derece dinamik. Zamansız bir parça. Kaçırmayın! 390 TL

YAPIN / YAPMAYIN

+ Cesur olun: Farklı renk denim’ler çok moda. Eğer fiziğinize güveniyorsanız dolabınızda beyaz bir modele yer açın.

- Jean pantolonla kemer kullanmayın. Özellikle de bol bir modelse...