Ara sezon karmaşası

Bu aralar, her günün hatta her saatin hava durumu farklı. Yaz mı sonbahar mı, soğuk mu sıcak mı olduğuna karar veremiyoruz. Peki bu aralar ne almalı, ne giymeli?

Havanın kafasının karışık olduğu bu günlerde, ne giyeceğimizi saptamakta zorlanıyoruz. Yağmurlu karanlık günler, aniden açan güneş, soğuk esen akşam rüzgârları bizi çileden çıkarıyor. Bu gibi durumlarda maalesef kat kat giyinme formülünü denemeniz gerekecek. Tavsiyem tişört üstü gömlekle evden çıkmanız. Ama arabanıza ya da sırt çantanıza da gün içinde sizi kurtaracak bazı parçalar atmanız gerekir. Bunlar neler, hemen göz atalım...

1- Arabanız varsa yani gün içinde eşya taşımak için yer sorununuz yoksa;

◊ Bej bir trençkot

◊ Lacivert bir triko blazer ceket

◊ Siyah bir şemsiye

2- Gün içinde toplu taşıma araçlarında veya yürüyerek mobil seyahat ediyorsanız çok fazla yer kaplayan, ağır ve buruşacak ürünler taşıyamazsınız. O halde ara sezon ürünlerinizin başında;

◊ Buruşmaz polyester ince bir yağmurluk veya mont

◊ Ekoseli, bele de bağlanacak flanel kumaştan oduncu gömlek ya da ince bir koton hırka

◊ Sırt çantanızda taşıyabileceğiniz kolsuz lacivert bir puf yelek ya da bir jean ceket bu mevsimde işinizi görecektir.

+ Şemsiye taşımak istemiyorsanız, kapüşonlu yağmurluk, mont ya da sweatshirt'leri tercih edin. Bele bağlama modasını da es geçmeyin, büyük kolaylık.

- Palto, puf puf mont ve yünlü ceketler alıp boşuna taşımayın.