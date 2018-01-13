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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Aksesuarla bozmayın!

13 Ocak 2018

Son dönem favorim: Oldukça maskülen bir detay olan hâkim yaka ceket ve paltolar...

Aksesuarla bozmayın
Haftanın kombini: Kiğılı

Kışın olmazsa olmazı palto ve ceketler. Bu seneki trendler ise bir hayli maskülen olan hâkim yakalar.... Bu parçanın iyi bir örneğini, bu kombinde görüyorsunuz. Tabii bu hâkim yaka ceket ve kabanlar militer bir havada olduğu için genellikle siyah, lacivert, gri ve asker yeşili renklerde üretilir. Siz de bu renkler etrafında kombinleme yapın. Burada amaç, yaka kısmının sadeliğinin bozulmaması ve yine yalın parçalarla kombin yapılması olmalı. Yalın, sofistike ve erkeksi detayları renk desen ve aksesuarlarla bozmayın. Lacivert-gri, asker yeşili-siyah güzel birliktelikler olacaktır.

SORUN, ANLATAYIM (Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!)

Soru: Eşim genellikle benim yerime alışverişe çıkar ve dolabımı o yapar. Ama kalıplar ve renkler konusunda anlaşamadığımız oluyor. Klasik ve sade erkek stili için ne almamızı tavsiye edersiniz?

Cevap: Kadınlar, Türk erkeklerine göre daha cesur ve yenilikçidir, anlaşamamanız normal. Türk erkeği hâlâ biraz garantici ve klasik. Ama hem klasik hem stil sahibi olmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Yeter ki klasik olurken demode görünmeyin.
1) Üzerinize tam oturan sık bir lacivert blazer
2) Kalıbı bol, paçaları uzun olmayan slim-fit, gri bir chino pantolon.
3) Yakası sert ve dik duran gıcır gıcır beyaz gömlek. Tabii deri ve rugandan kaliteli ayakkabı, bot, kemer, aksesuarlar ve iyi bir saati de unutmayın.

Aksesuarla bozmayın
Kit Harington - Emilia Clarke - Robert Pattinson

Toplu hareketin en şıkları (5 üzerinden 5 yıldız)

Geçen hafta Los Angeles’ta yapılan Golden Globe ödül törenini izlediyseniz, katılan tüm oyuncuların özellikle siyah giydiğini biliyorsunuzdur. Bu bir toplu hareketti. Kadın oyuncular simsiyah giyerek bir protestoya imza attılar. Erkekler de ‘'#timesup’ rozetleriyle destek verdiler. Fakat zaten ödül törenleri söz
konusu olduğunda erkek davetliler için çok fazla seçenek olmuyor. Smokin baş tacı. Fakat bu ödül töreninde tekrar moda olan baştan aşağı siyahlara bürünerek smokin giymek ‘in’ oldu. Birçok oyuncu bunu denemiş ama özellikle Robert Pattinson ve Kit Harington’ın siyah smokin şıklığı gözümüzden kaçmadı.

YAPIN / YAPMAYIN

+ Pantolon paçası arkadan ayakkabınızın topuğunun 1-2 cm üstünde bitsin.

- Kendinize bilmeden bir-iki beden büyük ceket, takım elbise ve kaban almayın. Çok bol, hantal durmasın. Bel kısımlarını mutlaka terziye oturtturun.

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