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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

70’lere dönüş

10 Şubat 2018

‘Skinny’ kalıplara veda ediyoruz. İşte yeni trendlerden detaylar...

Size bu hafta alışık olmadığınız yeni bir trend, yepyeni kombinleme ve ürünlerden bahsetmek istiyorum: Fotoğrafta sıradan görünen siyah bir takım var. Fakat kesimler, detaylar ve kalıplar artık yavaş yavaş değişiyor. Bol paça ve uzun pantolonlar, yüksek belli pantolonlar, pilili dökümlü pantolonlar, İspanyol paça pantolonlar, kruvaze kapanan uzun ve bol ceketlere hazır olun. Hatta bu imajda olduğu gibi gizli düğmeli bol kesim kruvaze ceketler ve takımlar yeni trendlerin getirdikleri olacak. Slim ve skinny kalıplara veda ediyoruz. Size de biraz 70’ler geri döndü gibi gelmedi mi?

70’lere dönüş
Haftanın kombini: COS

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Soru: Ekose ceket moda mıdır? Ve nasıl kombinlenir?

Cevap: Bu cevap için yaşınız, sosyal hayatınız ve işiniz önemli bir kriterdir. Şöyle söyleyebilirim; evet ekose uzun süredir moda fakat ceket istiyorum derseniz eğer yaşınız genç ise mutlaka mikro yani küçük ekoseleri tercih edin. Ceketten ziyade ekose yelek seçebilirsiniz mesela. Ekose pantolon ‘out’ oldu, ona hiç bulaşmayın. Fakat belli belirsiz ekose deseni olan takımlar oldukça ‘in’, özellikle de kruvaze ceketli olanlar. Yaşınız ve duruşunuz olgunsa ve çok genç değilseniz kruvaze kapanan ekose tek ceketleri, koton ‘chino’ düz renk pantolon ve ağartılmamış koyu renk jean’lerle giyin.

70’lere dönüş

Rahat ve şık (5 üzerinden 5 yıldız)

Jamie Dornan vücut ve tip avantajını da doğru kullanarak tüm gala ve ödül törenlerinde oldukça özenli ve şık giyiniyor. ‘Fifty Shades Darker’ sinema filminin Paris prömiyer gösteriminde, Dornan bu sefer farklı bir malzemeyle üretilen bir takım seçmiş. Tods marka kadife siyah takım elbise ve kravatsız kullandığı beyaz gömleğiyle hem gala şıklığı elde etmiş hem de yaşına uygun olarak son derece casual ve rahat bir duruş sergiliyor. Tek takıldığım, takım ve pantolonun kalıbının ‘fit’ olmaması ve paça boyu oldu.

YAPIN / YAPMAYIN

+ Kruvaze ceketler ister 6 düğme ister 4 düğme olsun mutlaka düğmeleri kapalı giyin. Belinize iyice otursun. İçine gömlek, tişört ya da balıkçı triko olabilir.
- Kruvaze ceketleri gövdeniz kısa ve çok kalınsa giymeyin. Her ne kadar göbeği kamufle etse de sizi sardığı için kısa ve geniş gösteren bir modeldir.

70’lere dönüş

BENİM ÖNERİM

Bahara sayılı günler kala standart G-Shock, her zamanki kasalarından biraz daha küçük ama yine rengârenk GA-800 koleksiyonuyla, hem kadın hem erkek yeni sezon kombinlerinize hareket katacak. 549 TL.

 

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