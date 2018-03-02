Oscar menüsünde kebap

Ünlü aşçı Wolfgang Puck, bu yıl 4 Mart gecesi gerçekleşecek olan Oscar Ödül Töreni’nin yemek menüsüne üç Türk lezzetini ekledi. 90 yıllık Oscar tarihinde menüde ilk kez Türk yemeklerinin de yer aldığını belirten şef, sadece Oscar’a özel İstanbul’daki restoranı Spago’dan şef Cihan Kıpçak ve Yiğit Mirzaoğlu’nu Los Angeles’a getirdiğini söyledi.

◊ Türk yemeklerini bu sene Oscar menüsüne eklemeye nasıl karar verdiniz? Yakın dostunuz Demet Sabancı Çetindoğan Adanalı, eminim onun da etkisi olmuştur...



- Olmaz mı, tabii ki oldu... Türkiye’ye çok sık geliyorum. Her geldiğimde genç şefleri yaratıcı yemekler yaparken görüyorum. En son İstanbul’dayken Spago’daki şefim Cihan’a (Kıpçak) “Neden Türk yemeklerini menüye eklemiyoruz” dedim. İnsanlar şaşıracak çünkü Türk mutfağı burada bilinen bir mutfak değil...





İtalyan hatta Yunan yemekleri biliniyor ama Türk yemekleri bilinmiyor. Şahsen en güzel kuzu etini ve balıkları Türkiye’de yedim. Her şey bir tarafa, baharatlar apayrı bir konu... Mısır Çarşısı başlı başına muhteşem bir yer... Benim için çok özel bir şehir İstanbul.

Bu yüzden “Türk mutfağını neden tüm dünyaya göstermeyeyim” diye düşündüm. Ve 3 farklı Türk lezzetini bu sene menümüze eklemeye karar verdim. Adana kebap, içli köfte ve kabak tatlısı, bu sene Oscar menüsünde dünya yıldızlarına servis edilecek. Adana kebabını mesela çok seviyorum.

Evde çocuklara da yapacağım ama benim çocuklar acı sevmediği için onlara yaparken daha az baharat kullanacağım.

Burada benim yanımda çalışan Adanalı başka bir şefim daha var, Yiğit Mirzaoğlu. Yiğit bize burada Adana kebap pişiriyor.

İnşallah tüm Hollywood’a Adana kebap yedireceğiz. Ben Adana kebabı domates salatalı ve soğanlı seviyorum. Fakat Jennifer Lawrence fazla soğan sevmez, o yüzden onlara servis ederken daha az soğan kullanacağım.

KONUKLAR YEMEK ŞÖLENİ YAŞAYACAK

◊ Belki seneye de menüye baklava eklersiniz...

- Artık her sene Yiğit ve Cihan buraya gelecek ve Türk lezzetleri Hollywood’da Puck ayrıcalığı ile dünyanın en büyük yıldızlarına servis edilecek. Baklava da olur, belki Türk usulü bir balık eklerim. Benim işim belli olmaz.



◊ Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için...

- Türk yemeklerini konuştuk, menünün geri kalanını merak etmiyorsun değil mi? (Gülüyor)



◊ Hadi konuşalım o zaman, neler var bu sene menüde kabak tatlısı, içli köfte ve Adana kebap dışında?

- Tunadan somona, tavuktan balığa onlarca çeşit var ama bu sene Adana kebaptan sonra neler olacak ben de merak ediyorum...

Tatlılara gelecek olursak, meyveli çikolatalardan 24 ayar altın kaplı Oscar çikolatalarına, mojito makarondan Brezilya’dan özel getirdiğimiz kahveli çikolatalara, her damak tadına uygun tatlı seçeneği ile misafirlerimize yemek şöleni yaşatacağız.