Hollywood efsanesi Jane Fonda’nın yeni filmi “Book Club” ülkemizde 1 Haziran’da gösterime girecek. Oscar’lı oyuncu ile Diane Keaton, Candice Bergen ve Mary Steenburgen’le başrolü paylaştığı komedi filmini konuşmak üzere bir araya geldik.

◊ “Book Club”da Hollywood’un en önemli 4 kadın oyuncusu başrolde...

- Biliyor musun, böyle bir ekibe dahil olunca endişeleniyorsun.

◊ Neden?

- Çünkü birden fazla diva bir arada ve itiraf etmeliyim ki biz oyuncular bazen çok zor insanlar olabiliriz. Böyle burnu havada oyuncularla çalışmak zorunda kalmak bela bir durumdur. Ama bizim sette isimler çok büyük olsa da kimse diva değildi.Aksine hepimiz sıradan insanlardık. Çekim aralarında birlikte takılmayı seviyorduk. Çekim yaptığımız evin garajı bizim yeşil odamızdı, aralarda hepimiz orada toplanıp harika vakit geçiriyorduk.

◊ Hollywood’da bir uyanış mı başladı yoksa bana mı öyle geliyor?

- Ne açıdan?

◊ Filmin merkezinde olgun kadınlar ve erkekler var. Bu tür hikayeleri Hollywood’da izlemezdik...

- Yaşça büyük kadınlar dünyada büyüyen bir demografiye sahip. Erkeklerden ortalama 5 yıl daha fazla yaşadığımızı hesaba katarsak, bizim için sektörde pazar var.Kadın hareketleri sayesinde nihayet bizim hikayelerimizin denklemin dışında tutulduğunun farkına varıldı. Sanırım bundan sonra çok daha fazla kadın hikayesi izleyeceğiz.

BİR YILDIR SEVGİLİM YOK AMA 80 YAŞINDAYIM ZATEN, YETER

◊ Filmde “Grinin Elli Tonu”nu okuduktan sonra hayat seçimleri değişen, yeni aşk arayışına giren kadınların eğlenceli maceralarını izledik...

- Evet... Olgun kadınlar da hayattan zevk alabilir. Birçok yaşlı kadın hâlâ seks yapıyor. Bu konuda bir kitap yazdım. İçinde seks hakkında da ilginç bir bölüm var.Öncelikle seks yaşlanınca farklı oluyor. Bunu rahatlıkla konuşabilirim çünkü 80 yaşındayım.Siz gençler vücudunuzu iyi tanıyın, takip edin ve değişimleri gözlemleyin. Çünkü yaşlanınca bazı şeyleri kaybediyorsunuz.Mesela hiçbir şey spontane olmuyor. Hadi yatağa atlayıp yapalım demek hiç kolay değil. Öncesinde plan yapmak lazım. Plansız imkansız...

◊ Şu anda bir sevgiliniz var mı ?

- Yok! Son bir yıldır yok. Sanırım o sayfayı artık kapattım. 80 yaşındayım, yeter artık değil mi!

◊ Filmdeki gibi oturma odanızda olduğunuzu farz edelim, kız arkadaşlarınız da sizde. Neler olur o odada, neler konuşulur?

- Herkes içer. Benim tercihim votka olur. Genelde politika konuşuruz. Tüm arkadaşlarım yaşça benden genç ve hepsi aktivist... Eğer politika konuşulmuyorsa yapacağımız organizasyonlardan, enerjimizi hangi konulara kanalize etmemiz gerektiğinden konuşuruz.Kız arkadaşlarla konuşmak, gülmek detoks gibi. Beni çok olumlu yönde etkiliyor. Erkek arkadaşlarınızla da oturup muhabbet edip gülebilirsiniz ama etkisi aynı olmuyor.

AMERİKALI OLMANIN ANLAMINI BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYINCA ÇÖZDÜM

◊ Bir dönem Fransa’da yaşadınız. Avrupa’da yaşamak ile Amerika’da yaşamak arasında ne fark var?

- Sana Avrupa’da yaşarken öğrendiğim bir şeyden bahsedeceğim. Amerikalı olmanın anlamını başka bir ülkede yaşayana kadar anlamamıştım. Keşke Amerikan kongresinin her bir üyesi başka ülkelerde yaşamak zorunda olsa. Böylelikle gerçekleri görürler.

◊ Nedir o gerçekler?

- Ne kadar genç bir ülke ve kültür olduğumuzu ancak başka ülkede yaşarlarsa anlarlar. Fransa’da yaşarken, kültürlerinin ne kadar eski ve olgun olduğunu görmek benim bakış açımı değiştirdi.Orada hayata dair çok şey öğrendim. Tabii olgun derken, Fransızların olgun kadınlara olan ilgisi de ayrıca hoşuma gitti, bunu belirtmeden edemeyeceğim.

◊ Gelelim meşhur Jane Fonda fitness videolarına. Kalçanızda titanyum olduğunu söylemiştiniz. Spora devam edebiliyor musunuz?

- Artık kalça ameliyatları çok kolay. Bir ay içinde günde 1 mil yürüyecek duruma gelebilirsin. Hatta kasım ayında bir operasyon daha geçireceğim. Bence zor olan diz ameliyatı.Bir dizimden de ameliyat oldum. Sonrasında erkek arkadaş bulmuştum, onunla egzersiz yaparken çok dikkat ediyordum (gülüyor). Sana ne çok bilgi verdim...

◊ Neredeyse 60 yılı geride bırakmış biri olarak söyler misiniz, sizce ünlü olmak şimdi daha mı zor?

- Bence şimdi daha zor.

◊ Neden?

- Sosyal medya ve akıllı telefonlar yüzünden... Kimin fotoğrafını çektiğini anlamıyorsun bile.Her an dikkatli olmak zorundasın. İyi ki bizim gençliğimizde yoktu sosyal medya...Benim ilk filmim siyah beyazdı. Evli olmayanların ayrı yataklarda yattığı dönemden geliyorum. Şimdi sokaklarda herkes çıplak. Teşhir çok fazla.Bu durum en çok kadınlar üzerinde baskı yaratıyor.Tüm kadınlar güzel görünmek zorunda hissediyor, seksi olmaya çalışıyor. Bu çok zor. İnan şimdiki gençlere hiç özenmiyorum.

40’LI YAŞLARIMA DÖNMEK iSTEMEM

◊ Günümüzde 60’lar eskinin 40’ları deniyor. Katılıyor musunuz?

- Hayır. Şahsen 40 yaşına dönmeyi hiç istemem. Nesi güzel 40’ların? Büyük ihtimalle o yaşlarda menopoz öncesi yerinde durmak bilmeyen hormonlarla uğraşıyordum. İşte filmi yapmamız bu yüzden çok önemliydi. 70’lere yeni 50’ler gözüyle bakmak zorunda değiliz. Yaşlı insanlar da hayat dolu, canlı, eğlenceli ve neşeli olabilir. Yaşlı insanların da duyguları var, arkadaşları var.

GÖRÜŞMEYE GİTTİĞİM ADAM BENİ ZORLA ÖPTÜ

◊ Roman Polanski’nin Oscar Akademisi’nden atılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonrasında Mee Too ile ilgili “Toplu bir histeri hareketi” dedi.

- Roman’ın yıllar önce yaşadığı hadiseyi biliyorum. Sonrasında kadın Roman’ı affettiğini söyledi, bunun dışında başka bir şey duymadım. Harvey (Weinstein) gibi değil durumu. Bilmiyorum ki başka ne söyleyebilirim...

◊ Siz Hollywood’u en iyi bilen oyunculardansınız. Geriye dönüp bakarsak Akademi üyelerinin yüzde 50’si ihraç edilmeli, değil mi...

- Muhtemelen...Fakat neyin yanlış olup olmadığı ayrımını iyi yapmamız lazım. Benim başıma uygunsuz hareket geldi mi?Görüşmeye gittiğim adam istemediğim halde zorla öptü. Bu bence sayılmaz. Eğer biri sistematik şekilde uygunsuz hareketlerde bulunuyorsa cezası verilmeli.Kadın hareketleri biraz da olsa erkekleri kendine getirdi. Bazı şeylerin artık kolay olmadığını anladılar. Artık canlarının istediğini yapmakta özgür değiller. Bu bakımdan tacizci erkekleri ifşa etmek işe yaradı.Onun dışında kimler ifşa edilmeli biliyor musun, kadın ve erkeğe eşit ödeme yapmayan stüdyo sahipleri ve yapımcılar. Nedense hiçbir sektörde kadınlara aynı oranda değer verilmiyor.