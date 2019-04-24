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Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

btapan@hurriyet.com.tr

Mendillerinizi alıp gidin

24 Nisan 2019

Dün Los Angeles’ın şehir merkezinde bulunan LA Convention Center’da 2019 yılının belki de en merakla beklenen filmi “Avengers: Endgame”in galası yapıldı.

Mendillerinizi alıp gidin

Evim konferans merkezine yakın olduğu için günler öncesinde galanın yapılacağı salonun önünde kamp kuran fanları görüyordum.
Açıkçası ben de filmi izlemek için sabırsızlanıyordum. Nisan ayının başında Las Vegas’ta düzenlenen sinema konferansında Marvel Stüdyoları’nın bu filmde çıtayı çok yükselttiğini dinlemiştim...

Mendillerinizi alıp gidin

Teknolojideki seviyenin yanı sıra acaba gerçekten bazı karakterler için bir dönemin sonuna mı gelindi diye çok merak ediyordum...
Dün akşam tüm meraklarımı giderdim...

Mendillerinizi alıp gidin

Ama spoiler vermemek adına sadece filme izlemeye mendillerinizi alıp gidin diyorum.
Çok fazla sürprizin yer aldığı, gerçekten de bir dönemin sonuna şahit olduğumuz bir
film olmuş.
Açıkçası ben çok beğendim. Sanki ilk defa bir süper kahraman filminde hikaye, teknolojinin önüne geçmiş gibi geldi...

Mendillerinizi alıp gidin

Bu arada film zaten daha vizyona girmeden ön bilet satışlarında rekor üstüne rekor kırdı. Eldeki veriler ışığında “Avengers: Endgame”in açılış haftasında Amerika’da 200 milyon doların üzerinde; dünyada ise 800 milyon doları aşan gişe yapması bekleniyor.
Russo kardeşlerin yönettiği film, tüm dünyada yarın vizyona girecek.

Mendillerinizi alıp gidin

O romantik sahnelerin perde arkası

“Game of Thrones” geçen hafta tüm ihtişamıyla döndü...
Dizinin oyuncularından Kit Harington ile Emilia Clarke set dışında da iki yakın arkadaş. Bu sezon, bunca yıl sonra ikili arasında romantik sahneler olunca samimi sahnelerin arkasında olan bitenleri Kit Harington’a sordum.

Mendillerinizi alıp gidin

“Çok tuhaf geliyor” dedi ve ekledi: “Normalde dizilerde-filmlerde aşk ilişkileri ilk bölümlerde başlar ve şekillenir.
Ancak biz de tam tersi oldu. 7 yıl sonra ben ve eşimin en yakın arkadaşlarından biri olan kişiyle öpüştüm. Bu bizim işimizin bir parçası ama kimseyi kandırmanın anlamı da yok. İkimiz de tuhaf hissettik...”
“Emilia’yı öpmek o kadar zor mu geldi” diye sordum. “Tabii ki gelmedi ama Emilia’nın suratının aldığı ifadeyi görmek için çok zorlanıyormuş gibi numara yaptım” dedi.

Mendillerinizi alıp gidin

Sansa Stark da Hindistan’da mı evlenecek

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, Hindistan’da dillere destan düğün töreniyle evlendi. 1 hafta boyunca süren törenlerde hem Hint hem de Amerikan gelenekleri yerine getirildi. Nick Jonas’ın kardeşi Joe Jonas ile nişanlanan Sophie Turner ile görkemli töreni konuştum.

Mendillerinizi alıp gidin

“Game of Thrones”un Sansa Stark’ı Hint geleneklerinden, edilen danslardan, müziklerden oldukça etkilenmiş. Nick ve Priyanka’nın düğünü ilham aldığı bir deneyim olmuş.
“Sen de Hindistan’da evlenmek ister misin” diye sordum. “Eğer yol çok uzak olmasaydı, kesinlikle orada evlenirdim” dedi...

Mendillerinizi alıp gidin

Bu arada 23 yaşındaki oyuncuya “Eminim büyürken sen de sıkı bir Jonas Brothers fanıydın” dedim. Aksine hiçbir zaman Jonas Brothers dinlememiş. Joe’nun sadece danslarını beğenirmiş. Ünlü yıldız, “Umarım böyle söylediğim için Joe beni öldürmez” diye de eklemeyi unutmadı...

 

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