Kendine takıntılı bir adamdım

◊ Filmde neler olup biteceğini bilmiyoruz ama adından yola çıkarsak bir dönemin sonuna geliyoruz gibi. Filmin izlediğim bölümünde Tony Stark veda ediyordu. Hazır mısınız..
- Eğer eğlence dünyasında çalışıyorsak, arkadaşlıklar kurmaya, işbirliklerine olduğu kadar ayrılıklara ve kopmalara da alışık olmalıyız.
Yapımcımız Kevin Feige bize bir araya gelip çalışma olanağı sağladı. “Iron Man”e başladığımda 40’lı yaşlarımdaydım şimdi 50’lerdeyim. Böylesine büyük ve heybetli bir filmin aynı zamanda bu kadar samimi olması garip geliyor.
◊ “Avengers: Endgame”in çekimlerine başlamadan önce sonunun nasıl olacağını biliyor muydunuz?
- Filmde süper kahramanları oynayan tüm oyuncuların yapımcılarla diyaloğu var. Ayrıca unutma Marvel dünyasında hiçbir şey son değil. Aklına gelmeyecek araç gereçlere sahipler. Her an aklına gelmeyecek hikayeler, hileler oluşabilir.
◊ “Avengers: Endgame” bilet ön satışlarında rekor kırmaya devam ediyor. Bu ilginin sebebi ne sizce?
- Kendini çok ciddiye alan hiçbir film ilgimi çekmiyor. Süper kahraman filmlerinin bu kadar etkileyici olması bana da ilginç geliyor. İnsanlar bu filmlere kendilerini çok kaptırıyorlar. Ben dahil... Bu filmlerde rahatlık, mizah, teknoloji ve kahramanlık var.
◊ Bu filmde “Iron Man” ile vedalaştınız mı gerçekten?
- Ne derler bilirsin; eğer Tanrı’yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Soruya dönersem, Disney ve Marvel ile aktif olarak çalışmaya devam etmek isterim.
Ama beni bilen bilir. Çabuk sıkılan bir yapım vardır. Eğer bir rolde bu kadar uzun süre kaldıysam, bu onların beni istemesi ve tutmaları sayesinde oldu.
◊ Kostümden hâlâ vazgeçmediniz yani...
- Bütün kostümler benim. Kostümler için beni kiralamak zorundalar. Beni benden yeniden kiralayacaklar.
◊ İyi bir yol bulmuşsunuz kalmak için...
- Savaşçıyım.
◊ Peki sizi ne zaman farklı filmlerde izleyeceğiz?
- Bu soruyu çok duyuyorum. Eşimle birlikte beni çok tatmin eden ve gurur duyduğum bir film yaptık. Adı “The Judge”. “Sherlock Holmes” filmleri çektim. Geniş ilgi alanı olan bir aktörüm. Müzikle uğraşıyorum. Sanatın diğer dallarını çok seviyorum. Ama her şeye aynı anda sahip olamazsın.
Marvel’la uzun bir işbirliğin olunca diğer birçok işi askıya alıyorsun. Askıya almadıklarımdan üzerinde çalıştığım birkaç proje var. Belki yönetmenlik yaparım. Kameranın diğer tarafına geçmek de eğlenceli olabilir. Belki de nefret ederim kamera arkasından ve kamerayı kendime çevirip nasıl oynayacaklarını gösteririm.
◊ Favori filminiz var mı ya da tekrar tekrar izlemekten bıkmadığınız bir film?
- Cevabım günlere ve sezonlara göre değişir. Son zamanlardaki favori filmim, Todd Phillips’in yönettiği, Zach Galifianakis ile birlikte oynadığımız “Due Date”.
◊ Sizin kendi filminizi kastetmemiştim aslında. Genel olarak izlediğiniz ve çok beğendiğiniz filmleri merak ediyorum...
- Sadece içinde olduğum filmler ilgimi çekiyor (gülüyor). Başkalarının filmlerini birkaç yıl sonra izlemeye başlayacağım..
◊ Neden? Boş zamanınız çok mu olacak?
- Evet. Birkaç sene sonra izlemeye vaktim olacak.
◊ Bu kadar uzun süre aynı karakteri oynayınca karaktere ait bazı özellikler oyuncuya geçiyor mu? Tony Stark’ın kişiliğinden size geçen özellikler oldu mu?
- Tony olgunlaştı. İlgi odağı olmaya ve dikkatleri üzerine çekmeye daha az ihtiyaç duyuyor artık. Arkadaşları ile daha yakın. Aynı süreci ben de yaşadım. Yıllar geçtikçe Tony kendini daha az ciddiye almaya başladı. Galiba bende de aynı durum mevcut.
◊ Çocuklarınıza kim olduğunuzu ve deneyimlerinizi anlatıyor musunuz?
- Kendi çocuklarıma mı? Allah aşkına hangi çocuk babasının hayatına ilgi duyar. Belki 30 yıl sonra 3D dosyalarda babasının kim olduğuna bakar.
Şimdilik ilgi alanlarında lego, video oyunları, birbirleriyle dalga geçmek, kimsenin görmediğini zannedip çikolata yemek var.
◊ Lego demişken, favori kahramanları kimler?
- Bir ara Hawkeye’dı. Sonra Captain Marvel oldu. Ardından da Black Widow. Uzun süre Nick Fury’ye hayrandı çünkü Nick patron. Şimdilerde Guardians of the Galaxy hayranları.
◊ Babalarını Iron Man olarak görüyorlar mı?
- Hayır (gülüyor).
◊ Geçenlerde Benicio Del Toro süper kahraman filmlerini sinemadan ziyade eğlence parkı gibi gördüğünü söyledi...
- Benicio’nun açık sözlülüğünü seviyorum. Kendince objektif yaklaşıyor. Şöyle bir durum var. 80 ve 90’larda farklı türde filmlerin tartışmasını yapıyorduk. Şimdi süper kahraman filmlerini tartışıyoruz.
Comic Con’a ilk gittiğimde bu filmlere ait gizemi çözdüm. Fanlar ve izleyiciler bu filmleri bu noktalara taşıyor.
Disney ve Marvel’ın birleşmesiyle ortaya çıkan filmlerin kalitesi inanılmaz boyutta. Fanların desteğiyle de büyüdükçe büyüyor.
◊ Sinemada film izliyor musunuz?
- Tabii ki. Sinemanın yeri ayrı.
◊ Kendi filmlerinizi izliyorsunuz ama değil mi?
- Evet. Önemli derecede kendine takıntılı bir adamdım. Ama o günler geçti. Ama o günler geçti...
EŞİM YANLIŞ YAPTIĞIM HER ŞEYİN DOĞRUSU
◊ “Game of Thrones” dizisindeki House Stark ile Tony Stark’ı buluşturacak bir proje mi geliyor? Söylentileri duydunuz mu?
- Yeni bir proje mi geliyor yoksa? Yeni kokular alıyorum...
◊ Gerçekten eğer söylentiler gerçekleşirse o projede yer alır mısınız?
- Gerçek şu ki “Game of Thrones” hakkında pek bilgi sahibi değilim. Kabul ediyorum, izlemem gereken şeyler var. Boş vaktim olduğunda kendimi kapatıp “Breaking Bad”i ve “Game of Thrones”u izleyeceğim. Geriden geldiğim için kendimi uzun süre kapatmam gerekecek galiba...
◊ Filmde Captain America’ya “Bana güveniyor musun?” diye soruyorsunuz. Nedir güven?
- Birisi güven problemim olduğunu söyledi. Bunu söyleyene itimat etmedim tabii çünkü güvenmediğim biriydi (gülüyor). Nedir güven? Tanrı’ya güven ve yardım et. İlk ilke Tanrı’ya güven...
O kadar.
◊ Çocuklarınıza da öğretiyor musunuz ilkeleri?
- Harika bir anneleri var. Eşim yanlış yaptığım her şeyin doğrusu. Kedilerimizden biri hastaydı.
Eşim tüm gece uyumadı. Kedisine böyle bakan bir kadının bana nasıl baktığını düşün... Gerçi evde beşinci sırada geliyorum. Oğlumuz, kızımız, iki kedi, sonra ben.
Ben onlardan arta kalanla yetiniyorum ama kalan ilgi bile çok fazla. Bu arada zavallı ben beşinci sıradayım. Keşke güvenmeseydim eşime (gülüyor).
RUSSO KARDEŞLERLE TANIŞINCA “NEREDEN ÇIKTI BU ADAMLAR” DEDİM
◊ Yönetmenleriniz Russo kardeşler, Marvel Cinematic Universe’te harika işlere imza atıyor. Siz onlardan çok daha önce Marvel dünyasına giriş yaptınız. Russo kardeşlerle ilk tanışmanızı hatırlıyor musunuz?
- Golf arabası ile sette yanıma geldiler. “Merhaba ben Joe, ben Anthony” dediler. İşin gerçeği umursamadım bile. Meşguldüm. “Merhaba” dedim ve işime devam ettim. Şimdi düşünüyorum da yeni tanıştığın bir insan hayatında çok önemli bir yere sahip olabilirmiş. Bu arada öyle davranmak yerine “Kaderimizde birlikte çalışmak varmış” demek de garip olurdu (gülüyor). Ama onlarla tanıştığım gün “Bunlar da kim, TV’den mi geldiler, yönetmen kıtlığına mı girdik, nereden çıktı bu adamlar” dediğimi kabul ediyorum (gülüyor). Şimdi bu iki kardeş yeryüzündeki en favori yönetmenlerimden.
◊ Marvel’ın da vazgeçemediği yönetmenlerden oldular...
- Marvel’da kalabilmek için çok çalışman lazım. Marvel çalışmayan, işini iyi yapmayan, hak etmeyen kimseye kucak açmıyor. İşini iyi yapmak yetmiyor, işini çok iyi yapacaksın kural bu.
Kendine takıntılı bir adamdım
Robert Downey Jr. dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri. Barbaros Tapan, filmleri dünya çapında 11.6 milyar dolar gişe yapan, iki kez Oscar adayı olan Robert Downey Jr. ile Los Angeles’ta bir araya geldi. İkili daha gösterime girmeden ön bilet satışlarında rekor kıran “Avengers: Endgame” filmini konuştu.
◊ Filmde neler olup biteceğini bilmiyoruz ama adından yola çıkarsak bir dönemin sonuna geliyoruz gibi. Filmin izlediğim bölümünde Tony Stark veda ediyordu. Hazır mısınız..
- Eğer eğlence dünyasında çalışıyorsak, arkadaşlıklar kurmaya, işbirliklerine olduğu kadar ayrılıklara ve kopmalara da alışık olmalıyız.
Yapımcımız Kevin Feige bize bir araya gelip çalışma olanağı sağladı. “Iron Man”e başladığımda 40’lı yaşlarımdaydım şimdi 50’lerdeyim. Böylesine büyük ve heybetli bir filmin aynı zamanda bu kadar samimi olması garip geliyor.
◊ “Avengers: Endgame”in çekimlerine başlamadan önce sonunun nasıl olacağını biliyor muydunuz?
- Filmde süper kahramanları oynayan tüm oyuncuların yapımcılarla diyaloğu var. Ayrıca unutma Marvel dünyasında hiçbir şey son değil. Aklına gelmeyecek araç gereçlere sahipler. Her an aklına gelmeyecek hikayeler, hileler oluşabilir.
◊ “Avengers: Endgame” bilet ön satışlarında rekor kırmaya devam ediyor. Bu ilginin sebebi ne sizce?
- Kendini çok ciddiye alan hiçbir film ilgimi çekmiyor. Süper kahraman filmlerinin bu kadar etkileyici olması bana da ilginç geliyor. İnsanlar bu filmlere kendilerini çok kaptırıyorlar. Ben dahil... Bu filmlerde rahatlık, mizah, teknoloji ve kahramanlık var.
◊ Bu filmde “Iron Man” ile vedalaştınız mı gerçekten?
- Ne derler bilirsin; eğer Tanrı’yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Soruya dönersem, Disney ve Marvel ile aktif olarak çalışmaya devam etmek isterim.
Ama beni bilen bilir. Çabuk sıkılan bir yapım vardır. Eğer bir rolde bu kadar uzun süre kaldıysam, bu onların beni istemesi ve tutmaları sayesinde oldu.
◊ Kostümden hâlâ vazgeçmediniz yani...
- Bütün kostümler benim. Kostümler için beni kiralamak zorundalar. Beni benden yeniden kiralayacaklar.
◊ İyi bir yol bulmuşsunuz kalmak için...
- Savaşçıyım.
◊ Peki sizi ne zaman farklı filmlerde izleyeceğiz?
- Bu soruyu çok duyuyorum. Eşimle birlikte beni çok tatmin eden ve gurur duyduğum bir film yaptık. Adı “The Judge”. “Sherlock Holmes” filmleri çektim. Geniş ilgi alanı olan bir aktörüm. Müzikle uğraşıyorum. Sanatın diğer dallarını çok seviyorum. Ama her şeye aynı anda sahip olamazsın.
Marvel’la uzun bir işbirliğin olunca diğer birçok işi askıya alıyorsun. Askıya almadıklarımdan üzerinde çalıştığım birkaç proje var. Belki yönetmenlik yaparım. Kameranın diğer tarafına geçmek de eğlenceli olabilir. Belki de nefret ederim kamera arkasından ve kamerayı kendime çevirip nasıl oynayacaklarını gösteririm.
◊ Favori filminiz var mı ya da tekrar tekrar izlemekten bıkmadığınız bir film?
- Cevabım günlere ve sezonlara göre değişir. Son zamanlardaki favori filmim, Todd Phillips’in yönettiği, Zach Galifianakis ile birlikte oynadığımız “Due Date”.
◊ Sizin kendi filminizi kastetmemiştim aslında. Genel olarak izlediğiniz ve çok beğendiğiniz filmleri merak ediyorum...
- Sadece içinde olduğum filmler ilgimi çekiyor (gülüyor). Başkalarının filmlerini birkaç yıl sonra izlemeye başlayacağım..
◊ Neden? Boş zamanınız çok mu olacak?
- Evet. Birkaç sene sonra izlemeye vaktim olacak.
◊ Bu kadar uzun süre aynı karakteri oynayınca karaktere ait bazı özellikler oyuncuya geçiyor mu? Tony Stark’ın kişiliğinden size geçen özellikler oldu mu?
- Tony olgunlaştı. İlgi odağı olmaya ve dikkatleri üzerine çekmeye daha az ihtiyaç duyuyor artık. Arkadaşları ile daha yakın. Aynı süreci ben de yaşadım. Yıllar geçtikçe Tony kendini daha az ciddiye almaya başladı. Galiba bende de aynı durum mevcut.
◊ Çocuklarınıza kim olduğunuzu ve deneyimlerinizi anlatıyor musunuz?
- Kendi çocuklarıma mı? Allah aşkına hangi çocuk babasının hayatına ilgi duyar. Belki 30 yıl sonra 3D dosyalarda babasının kim olduğuna bakar.
Şimdilik ilgi alanlarında lego, video oyunları, birbirleriyle dalga geçmek, kimsenin görmediğini zannedip çikolata yemek var.
◊ Lego demişken, favori kahramanları kimler?
- Bir ara Hawkeye’dı. Sonra Captain Marvel oldu. Ardından da Black Widow. Uzun süre Nick Fury’ye hayrandı çünkü Nick patron. Şimdilerde Guardians of the Galaxy hayranları.
◊ Babalarını Iron Man olarak görüyorlar mı?
- Hayır (gülüyor).
◊ Geçenlerde Benicio Del Toro süper kahraman filmlerini sinemadan ziyade eğlence parkı gibi gördüğünü söyledi...
- Benicio’nun açık sözlülüğünü seviyorum. Kendince objektif yaklaşıyor. Şöyle bir durum var. 80 ve 90’larda farklı türde filmlerin tartışmasını yapıyorduk. Şimdi süper kahraman filmlerini tartışıyoruz.
Comic Con’a ilk gittiğimde bu filmlere ait gizemi çözdüm. Fanlar ve izleyiciler bu filmleri bu noktalara taşıyor.
Disney ve Marvel’ın birleşmesiyle ortaya çıkan filmlerin kalitesi inanılmaz boyutta. Fanların desteğiyle de büyüdükçe büyüyor.
◊ Sinemada film izliyor musunuz?
- Tabii ki. Sinemanın yeri ayrı.
◊ Kendi filmlerinizi izliyorsunuz ama değil mi?
- Evet. Önemli derecede kendine takıntılı bir adamdım. Ama o günler geçti. Ama o günler geçti...
EŞİM YANLIŞ YAPTIĞIM HER ŞEYİN DOĞRUSU
◊ “Game of Thrones” dizisindeki House Stark ile Tony Stark’ı buluşturacak bir proje mi geliyor? Söylentileri duydunuz mu?
- Yeni bir proje mi geliyor yoksa? Yeni kokular alıyorum...
◊ Gerçekten eğer söylentiler gerçekleşirse o projede yer alır mısınız?
- Gerçek şu ki “Game of Thrones” hakkında pek bilgi sahibi değilim. Kabul ediyorum, izlemem gereken şeyler var. Boş vaktim olduğunda kendimi kapatıp “Breaking Bad”i ve “Game of Thrones”u izleyeceğim. Geriden geldiğim için kendimi uzun süre kapatmam gerekecek galiba...
◊ Filmde Captain America’ya “Bana güveniyor musun?” diye soruyorsunuz. Nedir güven?
- Birisi güven problemim olduğunu söyledi. Bunu söyleyene itimat etmedim tabii çünkü güvenmediğim biriydi (gülüyor). Nedir güven? Tanrı’ya güven ve yardım et. İlk ilke Tanrı’ya güven...
O kadar.
◊ Çocuklarınıza da öğretiyor musunuz ilkeleri?
- Harika bir anneleri var. Eşim yanlış yaptığım her şeyin doğrusu. Kedilerimizden biri hastaydı.
Eşim tüm gece uyumadı. Kedisine böyle bakan bir kadının bana nasıl baktığını düşün... Gerçi evde beşinci sırada geliyorum. Oğlumuz, kızımız, iki kedi, sonra ben.
Ben onlardan arta kalanla yetiniyorum ama kalan ilgi bile çok fazla. Bu arada zavallı ben beşinci sıradayım. Keşke güvenmeseydim eşime (gülüyor).
RUSSO KARDEŞLERLE TANIŞINCA “NEREDEN ÇIKTI BU ADAMLAR” DEDİM
◊ Yönetmenleriniz Russo kardeşler, Marvel Cinematic Universe’te harika işlere imza atıyor. Siz onlardan çok daha önce Marvel dünyasına giriş yaptınız. Russo kardeşlerle ilk tanışmanızı hatırlıyor musunuz?
- Golf arabası ile sette yanıma geldiler. “Merhaba ben Joe, ben Anthony” dediler. İşin gerçeği umursamadım bile. Meşguldüm. “Merhaba” dedim ve işime devam ettim. Şimdi düşünüyorum da yeni tanıştığın bir insan hayatında çok önemli bir yere sahip olabilirmiş. Bu arada öyle davranmak yerine “Kaderimizde birlikte çalışmak varmış” demek de garip olurdu (gülüyor). Ama onlarla tanıştığım gün “Bunlar da kim, TV’den mi geldiler, yönetmen kıtlığına mı girdik, nereden çıktı bu adamlar” dediğimi kabul ediyorum (gülüyor). Şimdi bu iki kardeş yeryüzündeki en favori yönetmenlerimden.
◊ Marvel’ın da vazgeçemediği yönetmenlerden oldular...
- Marvel’da kalabilmek için çok çalışman lazım. Marvel çalışmayan, işini iyi yapmayan, hak etmeyen kimseye kucak açmıyor. İşini iyi yapmak yetmiyor, işini çok iyi yapacaksın kural bu.