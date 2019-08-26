Kaz Dağları’nda iki gün

Şimdiye kadar gitmediğim için kendimi ayıpladığım Kaz Dağları’nda iki günde iki yıl yetecek enerji depoladım...
Tabiat güzelliği, gastronomi, bol oksijen, doğa, tarih, kültür, mitoloji, manzara ile bezenmiş bu eşsiz güzellikte kendimi bir masal kentinde gibi hissettim.
Adatepe köyünde yer alan İda Blue Otel’in sahibi Engin bey, kendini bölgeye adamış gönüllü bir turizm elçisi...
Yılın her mevsiminde bölgeyi anlatan etkinlik ve aktiviteler düzenliyor.
Yaptığı programlar, bölgenin ne derece önemli bir tarihe ev sahipliği yaptığını daha iyi anlamamı sağladı.
Oteli de ince detaylarla bezenmiş. Her detayın bir hikayesi var.
Duvarlarındaki tablolardan bahçesindeki domateslere kadar her köşesi insana huzur veriyor...
Yemeklerinin lezzeti ve menüleri için ayrı bir makale yazmak lazım.
Yemek yapımında kullanılan her bir ürün, yerel üreticilerden temin ediliyor...
Lezzeti de sunumu da Michelin yıldızlı restoranlardan aşağı değil...
Yunanistan’ın sırrı ne?
Peki neden dibimizdeki Yunanistan ve Yunan adaları dünya jet-set’inin, uluslararası yıldızların, sporcuların, modellerin, modacıların, medya patronlarının kısacası dünya VIP’lerinin yaz tatillerinin demirbaşı haline geldi de bizim Bodrum’umuz gelemedi?
Bu konuyu Bodrum’da kaldığım Mandarin Oriental Otel’in yöneticileriyle de tartıştık.
Muhteşem bir koy, harika bir tesis, Cennet Koyu’nda insanın ömrüne ömür katan bir manzara, kalite, misafirperverlik... Her şey var...
Rami Malek reklam çekimleri için gelmiş kalmış.
Onunla yapacağım ilk röportajda Bodrum’u soracağım.
Bakalım nasıl bulmuş...
Neyse, burada her şey var ama gelmesi gereken turist profilinde de eksiklik var.
Daha çok Rami Malek’ler gelmeli...
Yanı başımızdaki Yunanistan bir şeyleri doğru yapmış ki, oraya koşa koşa geliyorlar ama Türkiye’ye uğramıyorlar...
Geçmişe doğru biraz araştırma yaptım...
Amerika sosyetesinin, Aristotle Onassis ve Jackie O.’dan ötürü zaten Yunanistan’a bir zaafı varmış.
Onassis’ler, zamanında Grace Kelly’den Sophia Loren’e Hollywood’un büyük yıldızlarını getirip memleketlerinin reklamını yapmışlar.
Adamlar markalaşmışlar yani.
Bizim ise her şeyimiz var, tek eksiğimiz markalaşmak.
Son yıllarda Hollywood filmlerinde de Yunan adalarının lokasyon olarak seçilmesi ve Kardashian ailesinin unutulmaz Mykonos tatili, Yunanistan’ın küllerinden doğmasında etkili oldu.
Ve Yunanistan, dünya VIP’lerinin tatil lokasyonları arasında değişmez yerini aldı...
Biz neden yapamayalım?
Mayıs ayının sonunda Bali’ye gittim. Sony Pictures, Örümcek Adam rolünü oynayan Tom Holland için bir hayran günü düzenledi burada.
Dünyanın farklı yerlerinden Örümcek Adam hayranları Tom Holland ile bir araya geldi, fotoğraf çektirdi, sohbet imkanı yakaladı...
Tamam, güzeldi. Ben de eğlendim, Bali’yi gördüm...
Ama neden bu etkinlikler Türkiye’de yapılmıyor diye düşünmekten kendimi alamadım...
Neden Kaz Dağları’nda, neden Bodrum’da olmasın bu etkinlikler?
Olur aslında...
Türkiye’yi de Hollywood’da ilgi gören bir lokasyon haline getirmek için ne yapmak lazım?
Öncelikle Türkiye’de daha çok film çekilmesi şart. Çünkü Hollywood yapımlarının birçoğu maliyeti düşürmek için Amerika dışında çekiliyor. Tüm oyuncular da şu ülke senin bu ülke benim setten sete gidiyor. Aylarca çekim yapılan ülkelerde yaşıyorlar...
İnanın bir ülkenin güzellikleri, kültürü, tarihi sinema ve televizyonun gücüyle daha kolay tanıtılıyor. En kolay farkındalık bu şekilde yaratılıyor.
Komşu Yunanistan, şimdi de Bali yapabiliyorsa biz neden yapamayalım?
Kokorecin Starbucks’ı: Kokoreç Adam
Türkiye’deyken Türk yemekleri yerim. Memleketimde en büyük zevklerimden biri de geceleri kokoreç yemek...
Bayramda Sakarya’ya gittim. Oradayken bir kokoreççi görünce de dayanamayıp içeri girdim.
Aşırı ‘tarz’ bir mekandı. Adını Kokoreç Adam koymuşlar...
“Bir kokoreççi için bu kadar özen nedir?” dedim.
Mekanın işletmecileri “Kokorecin Starbucks’ı olacağız” dedi.
Hedefleri modern ve tarz mekanlarla kokoreci yeniden yapılandırmakmış.
Ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti bu tabir, kokorecin Starbucks’ı...
Hollywood Bodrum’u ne zaman keşfedecek?
Bu sene Türkiye’de tatile farklı bir gözle çıktım. Neden diyeceksiniz...
Bugüne kadar yüzlerce Hollywood ünlüsüyle röportaj yaptım.
Sinema yıldızları, televizyon starları, müzik dünyasından ünlüler, yapımcılar, stüdyo patronları, yönetmenler...
Kiminle konuşsam, sohbet mutlaka bir noktada Türkiye ile kesişir...
Ben her seferinde “Hiç geldiniz mi?” diye hevesle sorarım, aldığım yanıt çoğu kez “Yunanistan’a geldim ama Türkiye’ye geçmedim” olur.
Aynı şeyi NBA basketbolcularıyla yaptığım röportajlarda da yaşıyorum.
Bir de tuhafıma giden; Yunanistan’a gittiklerini büyük marifetmiş gibi gururla söylemeleri...
Yunanistan’a gitmeyenler ayıplanıyor gibi bir hava var...
Türkiye’de tatil yapanlar da var tabii, yok değil.
Özellikle iki ünlü yıldız Bodrum’u çok seviyor. Biri Michael Douglas, diğeri de Nicole Kidman. Kidman’ı her gördüğümde 3 saatlik Bodrum macerasını mutlaka konuşuruz.
Her seferinde Bodrum’a doyamadığını, ailesiyle tekrar gelmek istediğini anlatır...
Demet Sabancı’dan Türk sinemasına destek yemeği
Geçtiğimiz gün İstanbul Spago’da düzenlenen yemek davetinde, Hollywood’da 12-14 Kasım’da yapılacak olan Türk Filmleri Festivali’ni konuştuk.
Davetin ev sahipliğini ülkemizin yurtdışında tanıtımı için yılmadan çalışan gönüllü kültür ve turizm elçimiz iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan yaptı.
Yemeğe Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer, oyuncular Kerem Bürsin ve Belçim Bilgin,
Cem Saçar ve Arda Sayıner de katıldı.
Kaz Dağları’nda iki gün
Şimdiye kadar gitmediğim için kendimi ayıpladığım Kaz Dağları’nda iki günde iki yıl yetecek enerji depoladım...
Tabiat güzelliği, gastronomi, bol oksijen, doğa, tarih, kültür, mitoloji, manzara ile bezenmiş bu eşsiz güzellikte kendimi bir masal kentinde gibi hissettim.
Adatepe köyünde yer alan İda Blue Otel’in sahibi Engin bey, kendini bölgeye adamış gönüllü bir turizm elçisi...
Yılın her mevsiminde bölgeyi anlatan etkinlik ve aktiviteler düzenliyor.
Yaptığı programlar, bölgenin ne derece önemli bir tarihe ev sahipliği yaptığını daha iyi anlamamı sağladı.
Oteli de ince detaylarla bezenmiş. Her detayın bir hikayesi var.
Duvarlarındaki tablolardan bahçesindeki domateslere kadar her köşesi insana huzur veriyor...
Yemeklerinin lezzeti ve menüleri için ayrı bir makale yazmak lazım.
Yemek yapımında kullanılan her bir ürün, yerel üreticilerden temin ediliyor...
Lezzeti de sunumu da Michelin yıldızlı restoranlardan aşağı değil...
Yunanistan’ın sırrı ne?
Peki neden dibimizdeki Yunanistan ve Yunan adaları dünya jet-set’inin, uluslararası yıldızların, sporcuların, modellerin, modacıların, medya patronlarının kısacası dünya VIP’lerinin yaz tatillerinin demirbaşı haline geldi de bizim Bodrum’umuz gelemedi?
Bu konuyu Bodrum’da kaldığım Mandarin Oriental Otel’in yöneticileriyle de tartıştık.
Muhteşem bir koy, harika bir tesis, Cennet Koyu’nda insanın ömrüne ömür katan bir manzara, kalite, misafirperverlik... Her şey var...
Rami Malek reklam çekimleri için gelmiş kalmış.
Onunla yapacağım ilk röportajda Bodrum’u soracağım.
Bakalım nasıl bulmuş...
Neyse, burada her şey var ama gelmesi gereken turist profilinde de eksiklik var.
Daha çok Rami Malek’ler gelmeli...
Yanı başımızdaki Yunanistan bir şeyleri doğru yapmış ki, oraya koşa koşa geliyorlar ama Türkiye’ye uğramıyorlar...
Geçmişe doğru biraz araştırma yaptım...
Amerika sosyetesinin, Aristotle Onassis ve Jackie O.’dan ötürü zaten Yunanistan’a bir zaafı varmış.
Onassis’ler, zamanında Grace Kelly’den Sophia Loren’e Hollywood’un büyük yıldızlarını getirip memleketlerinin reklamını yapmışlar.
Adamlar markalaşmışlar yani.
Bizim ise her şeyimiz var, tek eksiğimiz markalaşmak.
Son yıllarda Hollywood filmlerinde de Yunan adalarının lokasyon olarak seçilmesi ve Kardashian ailesinin unutulmaz Mykonos tatili, Yunanistan’ın küllerinden doğmasında etkili oldu.
Ve Yunanistan, dünya VIP’lerinin tatil lokasyonları arasında değişmez yerini aldı...
Biz neden yapamayalım?
Mayıs ayının sonunda Bali’ye gittim. Sony Pictures, Örümcek Adam rolünü oynayan Tom Holland için bir hayran günü düzenledi burada.
Dünyanın farklı yerlerinden Örümcek Adam hayranları Tom Holland ile bir araya geldi, fotoğraf çektirdi, sohbet imkanı yakaladı...
Tamam, güzeldi. Ben de eğlendim, Bali’yi gördüm...
Ama neden bu etkinlikler Türkiye’de yapılmıyor diye düşünmekten kendimi alamadım...
Neden Kaz Dağları’nda, neden Bodrum’da olmasın bu etkinlikler?
Olur aslında...
Türkiye’yi de Hollywood’da ilgi gören bir lokasyon haline getirmek için ne yapmak lazım?
Öncelikle Türkiye’de daha çok film çekilmesi şart. Çünkü Hollywood yapımlarının birçoğu maliyeti düşürmek için Amerika dışında çekiliyor. Tüm oyuncular da şu ülke senin bu ülke benim setten sete gidiyor. Aylarca çekim yapılan ülkelerde yaşıyorlar...
İnanın bir ülkenin güzellikleri, kültürü, tarihi sinema ve televizyonun gücüyle daha kolay tanıtılıyor. En kolay farkındalık bu şekilde yaratılıyor.
Komşu Yunanistan, şimdi de Bali yapabiliyorsa biz neden yapamayalım?
Kokorecin Starbucks’ı: Kokoreç Adam
Türkiye’deyken Türk yemekleri yerim. Memleketimde en büyük zevklerimden biri de geceleri kokoreç yemek...
Bayramda Sakarya’ya gittim. Oradayken bir kokoreççi görünce de dayanamayıp içeri girdim.
Aşırı ‘tarz’ bir mekandı. Adını Kokoreç Adam koymuşlar...
“Bir kokoreççi için bu kadar özen nedir?” dedim.
Mekanın işletmecileri “Kokorecin Starbucks’ı olacağız” dedi.
Hedefleri modern ve tarz mekanlarla kokoreci yeniden yapılandırmakmış.
Ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti bu tabir, kokorecin Starbucks’ı...
Hollywood Bodrum’u ne zaman keşfedecek?
Bu sene Türkiye’de tatile farklı bir gözle çıktım. Neden diyeceksiniz...
Bugüne kadar yüzlerce Hollywood ünlüsüyle röportaj yaptım.
Sinema yıldızları, televizyon starları, müzik dünyasından ünlüler, yapımcılar, stüdyo patronları, yönetmenler...
Kiminle konuşsam, sohbet mutlaka bir noktada Türkiye ile kesişir...
Ben her seferinde “Hiç geldiniz mi?” diye hevesle sorarım, aldığım yanıt çoğu kez “Yunanistan’a geldim ama Türkiye’ye geçmedim” olur.
Aynı şeyi NBA basketbolcularıyla yaptığım röportajlarda da yaşıyorum.
Bir de tuhafıma giden; Yunanistan’a gittiklerini büyük marifetmiş gibi gururla söylemeleri...
Yunanistan’a gitmeyenler ayıplanıyor gibi bir hava var...
Türkiye’de tatil yapanlar da var tabii, yok değil.
Özellikle iki ünlü yıldız Bodrum’u çok seviyor. Biri Michael Douglas, diğeri de Nicole Kidman. Kidman’ı her gördüğümde 3 saatlik Bodrum macerasını mutlaka konuşuruz.
Her seferinde Bodrum’a doyamadığını, ailesiyle tekrar gelmek istediğini anlatır...
Demet Sabancı’dan Türk sinemasına destek yemeği
Geçtiğimiz gün İstanbul Spago’da düzenlenen yemek davetinde, Hollywood’da 12-14 Kasım’da yapılacak olan Türk Filmleri Festivali’ni konuştuk.
Davetin ev sahipliğini ülkemizin yurtdışında tanıtımı için yılmadan çalışan gönüllü kültür ve turizm elçimiz iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan yaptı.
Yemeğe Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer, oyuncular Kerem Bürsin ve Belçim Bilgin,
Cem Saçar ve Arda Sayıner de katıldı.