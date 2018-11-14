Dünyaca ünlü süper kahramanların yaratıcısı Stan Lee önceki gün hayatını kaybetti. Barbaros Tapan, 2016 yılında Hollywood’da bir araya geldiği usta sanatçının bilinmeyenlerini kaleme aldı.
“Örümcek Adam”, “Hulk”, “Thor”, “Demir Adam”, “Fantastik Dörtlü” ve sayısız birçok süper kahraman önceki gün öksüz kaldı...
28 Aralık 1922’de New York’ta Romanya göçmeni Musevi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Marvel Comics’in kurucusu Stan Lee, 95 yaşında Los Angeles’ta hayata gözlerini yumdu.
Lee, kariyerine 1939 yılında ucuz, sıradan bir çizgi roman dergisinde haftada 8 dolara getir götür elemanı olarak başladı...
“8 dolar ile başlayan meslek hayatımın Hollywood’un milyarlarca dolar gişe yapan filmlerine dönüşeceğini milyon yıl düşünsem aklıma getirmezdim” demişti büyük usta.
2016’da Hollywood’da buluştuğumuzda; yüzünden eksilmeyen tebessümü ile harika bir çocukluk geçirdiğini anlatmıştı.
“Sıradan insanların sıra dışı hikayelerini okumayı çok severdim” demişti...FAVORi KAHRAMANI SHERLOCK HOLMES
Charles Dickens ve Mark Twain en çok sevdiği yazarlarmış... Okuduğum her hikayenin kahramanı, süper kahramandı demişti... Okuduğu hikayelerdeki kahramanlara her zaman ilgisi varmış en favori kahramanı da Sherlock Holmes’miş...
“Benim için Sherlock’tan daha iyisi yoktu” demişti...
Onun için Sherlock’tan daha iyisi yoktu belki ama kendisi birçok jenerasyonun kalbine dokunan yaratıcılığı ile popüler kültürü tamamen değiştirdi...
Gelmiş geçmiş en büyük çizgi roman sanatçısı, yazar ve editör Stan Lee yarattığı kahramanları ile hep var olacak... Sevgi ve saygı ile anılacak çünkü o sadece ustaların ustası bir sanatçı değil aynı zamanda örnek bir insandı...
Bugün Disney’in CEO’su Bob Iger’in dediği gibi “onun hayal gücünü sadece kalbinin büyüklüğü aşmıştır”...Barbaros Tapan’ın Stan Lee ile yaptığı röportaj Kelebek’te 8 Haziran 2016’da çıkmıştı.
Kariyerine 8 dolarla başladı
Dünyaca ünlü süper kahramanların yaratıcısı Stan Lee önceki gün hayatını kaybetti. Barbaros Tapan, 2016 yılında Hollywood’da bir araya geldiği usta sanatçının bilinmeyenlerini kaleme aldı.
“Örümcek Adam”, “Hulk”, “Thor”, “Demir Adam”, “Fantastik Dörtlü” ve sayısız birçok süper kahraman önceki gün öksüz kaldı...
28 Aralık 1922’de New York’ta Romanya göçmeni Musevi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Marvel Comics’in kurucusu Stan Lee, 95 yaşında Los Angeles’ta hayata gözlerini yumdu.
Lee, kariyerine 1939 yılında ucuz, sıradan bir çizgi roman dergisinde haftada 8 dolara getir götür elemanı olarak başladı...
“8 dolar ile başlayan meslek hayatımın Hollywood’un milyarlarca dolar gişe yapan filmlerine dönüşeceğini milyon yıl düşünsem aklıma getirmezdim” demişti büyük usta.
2016’da Hollywood’da buluştuğumuzda; yüzünden eksilmeyen tebessümü ile harika bir çocukluk geçirdiğini anlatmıştı.
“Sıradan insanların sıra dışı hikayelerini okumayı çok severdim” demişti...FAVORi KAHRAMANI SHERLOCK HOLMES
Charles Dickens ve Mark Twain en çok sevdiği yazarlarmış... Okuduğum her hikayenin kahramanı, süper kahramandı demişti... Okuduğu hikayelerdeki kahramanlara her zaman ilgisi varmış en favori kahramanı da Sherlock Holmes’miş...
“Benim için Sherlock’tan daha iyisi yoktu” demişti...
Onun için Sherlock’tan daha iyisi yoktu belki ama kendisi birçok jenerasyonun kalbine dokunan yaratıcılığı ile popüler kültürü tamamen değiştirdi...
Gelmiş geçmiş en büyük çizgi roman sanatçısı, yazar ve editör Stan Lee yarattığı kahramanları ile hep var olacak... Sevgi ve saygı ile anılacak çünkü o sadece ustaların ustası bir sanatçı değil aynı zamanda örnek bir insandı...
Bugün Disney’in CEO’su Bob Iger’in dediği gibi “onun hayal gücünü sadece kalbinin büyüklüğü aşmıştır”...Barbaros Tapan’ın Stan Lee ile yaptığı röportaj Kelebek’te 8 Haziran 2016’da çıkmıştı.