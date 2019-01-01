Geçen hafta Los Angeles’ta

Geçen hafta film yapımcıları, gişe için yaptıkları promosyon turları yerine Noel daveti verdi. Tabii bu partiler hem yeni yılı kutlamayı hem de ödül sezonu başlamadan sektördekilere filmlerini bir kere daha hatırlatmayı hedefliyor.
Bu davetlerden biri Sunset Bulvarı üzerinde bulunan Los Angeles’ın en ikonik mekanlarından Chateau Marmont’ta yapıldı. Burası, Greta Garbo, James Dean gibi efsane isimlerin çılgın partilerine ev sahipliği yapan, Jim Morrison’un terasından atladığı, John Belushi’nin aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybettiği şaşaanın ve skandalların sembolik mekanı.
Geçen hafta “Bir Yıldız Doğuyor” ekibi, Lady Gaga ve Bradley Cooper ev sahipliğinde bu efsane mekanda bir davet verdi.
Gecenin yıldızı Lady Gaga’ya “Bu kez ben sana Türk hayranlarının selamını getirdim” dedim ve yanağına onun bana yaptığı gibi öpücüğü kondurdum...
Bu senenin en çok konuşulan yapımı “Bohemian Rhapsody”nin gizli kahramanları Brian May’i canlandıran Gwilym Lee ve John Deacon’u canlandıran Joseph Mazzello ile film hakkında merak ettiğim birkaç konuyu konuşma şansım oldu.
Brian May ve Roger Taylor yeni solistleri Adam Lambert ile hâlâ aktif olarak konserlere devam ediyor.
Ben de geçen yaz Barcelona’da Adam Lambert’li Queen konserine gitmiştim.
Brian May’in konserin başında sahneye çıkıp 10 dakika boyunca verdiği solo gitar ziyafeti hâlâ hafızamda.
Neyse ikisine, grubun yaşayan diğer üç üyesinin filme ne kadar katkı sağladığını sordum...
Brian May ve Roger Taylor sık sık sette gitmişler. Queen ile ilgili anılarını, hikayelerini oyuncularla paylaşmışlar.
Enstrümanları nasıl çalacaklarına dair detayları da cömertçe anlatmışlar...
Gwilym’e, “Brian kendini nasıl oynaman gerektiğine dair bir şey söyledi mi” diye sordum. “Hayır” dedi.
Konser sahneleri dışında tamamen bağımsız bırakmışlar.
Etkilenmeden, rahatça performanslarını sergilemelerini istemişler.
Filmle ilgili hiçbir konuya dahil olmayan tek üye grubun bas gitarcısı John Deacon olmuş.
Konuşmak istememiş, fikir vermek istememiş, sete gitmemiş.
Freddie’nin ölümünden en çok, gruptaki en yakın arkadaşı John etkilenmiş...
Zaten Freddie Mercury öldükten sonra sadece iki konsere çıkmış.
Biri Freddie anısına verdikleri konser. Sonrasında bir konserde daha çalmış ve gruptan ayrılmış.
John’u canlandıran Joseph Mazzello her ne kadar buluşup konuşmak istese de görüşmemiş, kibarca reddetmiş...
Mazzello pes etmemiş, John’un oğlu ile buluşmuş ve babasının anılarını ondan dinlemiş.
John Deacon, Freddie’den sonra ailesiyle Londra dışında sessiz bir hayatı tercih etmiş.
Sahne dünyasına ait her şeyden uzaklaşmak istemiş.
Mazzello, John Deacon’un Queen ile ilgili her alınan kararda ve yasal konularda hâlâ söz hakkı devam ediyor dedi.
Geçen hafta Los Angeles’ta
Geçen hafta film yapımcıları, gişe için yaptıkları promosyon turları yerine Noel daveti verdi. Tabii bu partiler hem yeni yılı kutlamayı hem de ödül sezonu başlamadan sektördekilere filmlerini bir kere daha hatırlatmayı hedefliyor.
Bu davetlerden biri Sunset Bulvarı üzerinde bulunan Los Angeles’ın en ikonik mekanlarından Chateau Marmont’ta yapıldı. Burası, Greta Garbo, James Dean gibi efsane isimlerin çılgın partilerine ev sahipliği yapan, Jim Morrison’un terasından atladığı, John Belushi’nin aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybettiği şaşaanın ve skandalların sembolik mekanı.
Geçen hafta “Bir Yıldız Doğuyor” ekibi, Lady Gaga ve Bradley Cooper ev sahipliğinde bu efsane mekanda bir davet verdi.
Gecenin yıldızı Lady Gaga’ya “Bu kez ben sana Türk hayranlarının selamını getirdim” dedim ve yanağına onun bana yaptığı gibi öpücüğü kondurdum...
Bu senenin en çok konuşulan yapımı “Bohemian Rhapsody”nin gizli kahramanları Brian May’i canlandıran Gwilym Lee ve John Deacon’u canlandıran Joseph Mazzello ile film hakkında merak ettiğim birkaç konuyu konuşma şansım oldu.
Brian May ve Roger Taylor yeni solistleri Adam Lambert ile hâlâ aktif olarak konserlere devam ediyor.
Ben de geçen yaz Barcelona’da Adam Lambert’li Queen konserine gitmiştim.
Brian May’in konserin başında sahneye çıkıp 10 dakika boyunca verdiği solo gitar ziyafeti hâlâ hafızamda.
Neyse ikisine, grubun yaşayan diğer üç üyesinin filme ne kadar katkı sağladığını sordum...
Brian May ve Roger Taylor sık sık sette gitmişler. Queen ile ilgili anılarını, hikayelerini oyuncularla paylaşmışlar.
Enstrümanları nasıl çalacaklarına dair detayları da cömertçe anlatmışlar...
Gwilym’e, “Brian kendini nasıl oynaman gerektiğine dair bir şey söyledi mi” diye sordum. “Hayır” dedi.
Konser sahneleri dışında tamamen bağımsız bırakmışlar.
Etkilenmeden, rahatça performanslarını sergilemelerini istemişler.
Filmle ilgili hiçbir konuya dahil olmayan tek üye grubun bas gitarcısı John Deacon olmuş.
Konuşmak istememiş, fikir vermek istememiş, sete gitmemiş.
Freddie’nin ölümünden en çok, gruptaki en yakın arkadaşı John etkilenmiş...
Zaten Freddie Mercury öldükten sonra sadece iki konsere çıkmış.
Biri Freddie anısına verdikleri konser. Sonrasında bir konserde daha çalmış ve gruptan ayrılmış.
John’u canlandıran Joseph Mazzello her ne kadar buluşup konuşmak istese de görüşmemiş, kibarca reddetmiş...
Mazzello pes etmemiş, John’un oğlu ile buluşmuş ve babasının anılarını ondan dinlemiş.
John Deacon, Freddie’den sonra ailesiyle Londra dışında sessiz bir hayatı tercih etmiş.
Sahne dünyasına ait her şeyden uzaklaşmak istemiş.
Mazzello, John Deacon’un Queen ile ilgili her alınan kararda ve yasal konularda hâlâ söz hakkı devam ediyor dedi.